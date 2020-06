El Celler de Can Roca y BBVA lanzan el proyecto ‘Gastronomía sostenible’

El proyecto ‘Gastronomía Sostenible’ de El Celler de Can Roca y BBVA nace con el propósito de poner en valor el trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores y bodegas de toda España a través de fáciles y sabrosas recetas. Cada mes, los hermanos Roca seleccionarán los mejores ingredientes de temporada y harán una propuesta para cocinarlos. Una cesta de productos llegará a la cocina de las personas que se suscriban, acompañada de la receta, la historia de los productores detrás de los ingredientes seleccionados y consejos saludables para sacar el mejor partido a cada ingrediente. Estos contenidos estarán disponibles para cualquier persona a través de la plataforma de ‘Gastronomía sostenible’.

La alimentación es la primera medicina y si somos lo que comemos, ahora más que nunca la sociedad debe ser consciente de los hábitos de consumo. En un momento en el que se demandan nuevas formas de consumo, este proyecto se posiciona para ofrecer algunas herramientas para hacerlo posible. Este proyecto se da conocer un día antes de la conmemoración hoy del Día Internacional de la Gastronomía Sostenible, declarado por las Naciones Unidas.

“Para lograr esa armonía buscamos hacerlo desde el equilibrio económico, social y medioambiental, apoyando los productos locales, cuidados, de primera calidad. Fomentando también hábitos saludables a partir de una alimentación sana, acercando las propiedades de cada producto de temporada y proporcionando sugerencias culinarias pero también beneficiosas para la salud”, explica Joan Roca, propietario de El Celler de Can Roca.

“Hoy más que nunca es tiempo de cuidarnos. Y ‘Gastronomía Sostenible’ nace con esa vocación: cuidar de los productores, cuidar a los nuestros, cuidar de nuestra salud y cuidar de la salud de nuestro planeta”, explica Óscar Moya, responsable global de Marketing en BBVA. Esta iniciativa se suma a otras puestas en marcha por la entidad para apoyar a este tipo de productores en la situación actual. En este contexto, BBVA ha lanzado un préstamo en España que ayuda a agricultores y ganaderos a convertir sus explotaciones convencionales en ecológicas, así como un programa formativo profesional y gratuito para que sus clientes en España puedan iniciarse en la venta online o la plataforma ‘Comercio a distancia’ en México y España para ayudar a los pequeños comercios no digitalizados a atender la demanda de pedidos a distancia en el contexto generado por la COVID-19.

‘Gastronomía sostenible. Apoyo al pequeño productor’ es un paso más en el respaldo a esos productores en el momento en que más lo necesitan. “La situación actual debe provocar un cambio de actitud en todos nosotros. Debemos ser mucho más conscientes de la importancia de la salud, del respeto con el entorno y el medio ambiente, conscientes de que hay que preservar los recursos naturales y reconociendo la labor de la gente que trabaja en la tierra y en el mar. Una recuperación social que ha de ser verde, inclusiva y resiliente”, comenta Joan Roca.

A partir del mes de julio, cualquier persona puede suscribirse a los envíos para recibir en sus casas la cesta del mes propuesta por los hermanos Roca. Se trata de un proyecto autofinanciado, el precio mensual será de 70 euros para cada pedido y estará formado por una serie de ingredientes que permitirán cocinar un plato principal y un postre para dos personas. El envío se completará con una botella de vino seleccionada por Josep Roca, sumiller de Can Roca.

Los contenidos generados para cada propuesta estarán a disposición de todo el mundo a través de la plataforma de ‘Gastronomía Sostenible’ donde se podrá acceder a vídeos de las recetas, reportajes con los productores que participan cada mes y la forma de contacto para poder hacer pedidos directos de cada uno de los productos.

Pato con salsa de cerezas es la propuesta para el mes de junio.Para el envío piloto del proyecto, Joan Roca ha seleccionado unos muslos y un magret de pato de Ànec 5 Aglans. La empresa, ubicada en la comarca catalana de Berguedà, se dedica a la cría de patos de la raza Ailesbury, una raza pura caracterizada por su resistencia a enfermedades que hace que no necesite vacunas ni tratamientos. La receta propuesta para este pato tiene como protagonistas a las cerezas picotas, provistas por la Asociación de Cooperativas Valle del Jerte, y un vinagre Cabernet Sauvignon de Cellers Avgvstvs Forvm. El plato se completa con un vino Gresa expressió 2012 de Vinyes d’Olivardots, bodega del Alt Empordà que practica la viticultura sostenible.

Para el postre, Jordi Roca, repostero, plantea un ‘recuit’ de cabra de Recuits de Fonteta, una especie de requesón de cabra fresco, cremoso y delicado elaborado de forma artesanal. Higos en almíbar de Can Bech y miel de Mel Territori acompañan y potencian este postre de queso.