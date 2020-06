Espectacular deslizamiento de tierra que arrastra ocho viviendas al mar en Noruega

Los vecinos de la localidad noruega de Kråkneset se llevaron un buen susto este miércoles a causa de un deslizamiento de tierra, de 600 metros de ancho y 150 metros de alto. que arrastró hasta ocho casas y obligó a emplearse a fondo a los recursos de emergencia, los cuales evitaron una tragedia gracias a un operativo que se desarrolló con suma eficacia tanto por aire como por mar, según informaron medios locales.

Jan Egil Bakkeby y su esposa, Grethe Pedersen, declararon al diario Altaposten que un día antes del deslizamiento hallaron una grieta grande junto a su vivienda, si bien no le dieron demasiada importancia. “Acababa de hacer dos rebanadas de pan cuando escuché un crujido; al principio pensé que había alguien en el desván”, detalló Bakkeby.

Horas después, en medio de una tormenta, la tierra comenzó a moverse bajo sus pies. Jan Egil y Grethe huyeron inmediatamente hacia la ladera de una montaña. “Lo vimos desde la distancia”, contó él al citado medio. Afortunadamente, las autoridades noruegas confirmaron que no se registraron ni heridos ni muertos.

En cualquier caso, las imágenes han dado la vuelta al mundo a través de Twitter, donde fueron compartidas por el usuario @JanFredrikD, entre otros. El vídeo acumula más de 35.000 de retuits.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020