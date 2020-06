Impactante discurso de John Boyega (‘Star Wars’) en las protestas contra el racismo

John Boyega ha pronunciado un conmovedor discurso en apoyo al movimiento Black Lives Matter durante una manifestación en el Hyde Park de Londres. El actor de Star Wars, que en las últimas semanas ha utilizado su cuenta de Twitter para cargar contra “los trolls racistas” ha dado un mensaje más rotundo delante de varios asistentes a la protesta. “Las vidas de los negros siempre han importado, siempre hemos importado”, declaró.

Boyega se ha convertido en una de las caras visibles del movimiento fuera de Estados Unidos. El actor británico ha mostrado su solidaridad con el estadounidense George Floyd, tras haber sido asesinado por un agente de policía en Minnesota.

“Siempre hemos tenido éxito de forma autónoma, siempre hemos tenido algo que decir. Somos una representación real de nuestro apoyo a George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin, Stephen Lawrence”, dijo Boyega mediante un megáfono, logrando el aplauso del público asistente.

“Estoy hablando desde el corazón. No sé si seguiré teniendo una carrera después de esto, pero a la mierda”, agregó el intérprete de ‘Star Wars’. Aunque su mensaje estaba lleno de pasión, Boyega pidió que la protesta fuese “lo más pacífica posible” y no caer en “las trampas” de la policía. “Quieren que nos equivoquemos”, manifestó.

Perfiles como el oficial de Star Wars en Twitter le han llamado héroe y le han apoyado en sus palabras.

We stand with and support you, @JohnBoyega. View his full speech: https://t.co/Goxb5y2wrK pic.twitter.com/ZvE0t5tRPY

— Star Wars (@starwars) June 3, 2020