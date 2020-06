El rapero Kase.O desata la polémica por sus palabras sobre el autismo y las vacunas

El rapero Kase.O ha sido tendencia en las redes sociales este domingo por una controvertida afirmación realizada durante una charla con sus fans a través de Instagram.

“El autismo es una reacción alérgica a las vacunas”, ha asegurado, añadiendo: “Sabéis que a los niños nada más nacer les meten ya una vacuna, sin tú saberlo. Luego te lo dan y lo pones en la teta y tal”.

Según el músico, “esa vacuna a ciertos niños les sienta mal, les produce encefalitis”. “Te puede sentar la vacuna y nadie va a pagar por eso, ya te lo digo”, ha destacado.

Kase.O se vuelve completamente loco y afirma que ‘’el autismo es una reaccion alergica a las vacunas’’ 🤢 pic.twitter.com/DSpH0JUUuJ — la mafia del edit 🍃 (@lamafiadeledit) June 14, 2020

El pasado 9 de junio, además, Kase.O retuiteó el polémico mensaje de Miguel Bosé contra la farmacéutica GAVI y la Fundación Bill & Melinda Gates, en el que el artista calificó a la pareja de “especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo”.

“Yo digo no a la vacuna (contra el coronavirus), no al 5G y no a la alianza España-Bill Gates”, clamó Bosé, atacando además al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por apoyar el plan “macabro y supremacista” del cofundador de Microsoft para ‘dominar el mundo’ a través de microchips instalados en la vacuna contra el coronavirus y el 5G.

En esta misma línea se ha posicionado también Enrique Bunbury, quien en las últimas horas ha apoyado públicamente la campaña conspiranoica global #ExposeBillGates.