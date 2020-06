La noche de San Juan se salda con una docena de intervenciones en Santa Cruz

El dispositivo de seguridad y emergencias establecido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad, para la jornada de ayer contabilizó apenas una docena de intervenciones, la gran mayoría en el distrito Suroeste de la capital tinerfeña. El concejal delegado de esta materia, Florentino Guzmán, ha puesto en valor “la extraordinaria colaboración de la ciudadanía ante las prohibiciones que hemos tenido que establecer en las hogueras de San Juan este año”. El edil subrayó que, “mayoritariamente se han respetado las indicaciones de seguridad y las limitaciones pautadas, los servicios de emergencia han tenido que intervenir en pocas ocasiones y, en algunos casos, se ha hecho por los riesgos derivados de algunas hogueras instaladas en suelos privados”.

Guzmán detalló que la incidencia la más notable fue la necesidad de intervención de Bomberos en una hoguera que se hizo en la zona de El Tablero, ya que debido al viento reinante en el lugar se generaron pavesas que provocaron pequeños conatos en los alrededores de una fábrica de palés próxima al lugar. Aunque la hoguera estaba en un terreno privado, debido al riesgo que suponía, fue apagada por integrantes de Bomberos de Tenerife y los voluntarios de Protección Civil colaboraron controlando los conatos que se iban reproduciendo.

En cuanto a la playa de Las Teresitas se establecieron controles policiales en el acceso y no hubo incidencias destacables. Se comprobó el cierre de los quioscos dentro de los márgenes horarios permitidos. De la relación de incidentes se constató la quema de hogueras no permitidas en zonas como Cueva Roja, Barrio Nuevo, en la playa del Parque Marítimo, calle Abeto, en El Draguillo, así como en Los Alisios y Añaza. Todas las hogueras fueron sofocadas, aunque de momento no se ha podido establecer la responsabilidad de estos hechos. Inicialmente también preocupaba que este tipo de actividades no autorizadas se pudieran producir en el macizo de Anaga, pero la jornada discurrió con bastante tranquilidad y bajo la supervisión de los efectivos de seguridad desplazados al lugar.

Finalmente, hay que recordar que en todo el municipio se localizaron una veintena de hogueras preparadas para arder, muchas de las cuales fueron balizadas por Protección Civil recordando las prohibiciones existentes. Guzmán terminó agradeciendo el trabajo realizado por la Policía Local, Policía Nacional, el Cecopal, Protección Civil, la UMEN, Bomberos de Tenerife y, en la fase previa para la retirada de materiales de hogueras prohibidas, el trabajo de Valoriza.