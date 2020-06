Lanzan una iniciativa para luchar contra el desperdicio alimentario

Too Good To Go, la aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha lanzado la iniciativa Chefs Contra El Desperdicio, en la que ha reunido a 10 grandes cocineros españoles con el objetivo de hacer una llamada a la concienciación en el marco del Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, que se celebró el pasado jueves. Elena Arzak, Joan Roca, Carme Ruscalleda, los hermanos Javier y Sergio Torres, Diego Guerrero, Pepa Muñoz, Toño Pérez, Eduard Xatruch y el masterchef Fabián León son los diez chefs que se han unido a esta iniciativa. Cada uno ha grabado un vídeo con su visión sobre el desperdicio de alimentos, por qué es importante evitarlo y cómo lo combaten en sus restaurantes y el día a día.

Todos los vídeos se pueden ver en www.chefscontraeldesperdicio.es y en ellos se lanzan mensajes como el de Joan Roca, que señala que no se puede permitir el lujo de desperdiciar el 30% de lo que se produce, y los de Carme Ruscalleda o Elena Arzak, que destacan que la racionalidad y la conciencia en la cocina son importantes para combatir el desperdicio.

“Con la iniciativa #ChefsContraElDesperdicio, desde Too Good To Go queremos dar mayor visibilidad al problema y, recurriendo a los consejos de quienes más saben de cocina, sensibilizar a la sociedad sobre lo importante y necesario que es reducir el desperdicio alimentario y llevar a cabo hábitos alimenticios más respetuosos con el medioambiente para lograr una gastronomía más sostenible”, comenta el director de Too Good To Go en España, Oriol Reull.

Como señala el director, cada año se tiran a la basura más de 1.600 millones de toneladas de comida en el mundo, ocasionando un gran perjuicio al planeta por el despilfarro de recursos naturales, de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los expertos señalan que el desperdicio de alimentos supone el derroche de hasta el 21% del agua dulce en el mundo y la emisión de hasta el 10% de gases globales de efecto invernadero.

Además, como parte de esta iniciativa impulsada por Too Good To Go, cada chef ha compartido una receta de aprovechamiento, como el pastel de krabarroka más famoso de Arzak, un pesto con los tallos de zanahoria o unos snacks con la piel de patata, entre otras.

El objetivo de estas recetas es inspirar y fomentar la creatividad en la cocina y que cualquier persona aprenda a sacar el máximo provecho de los alimentos contribuyendo a reducir el desperdicio que se produce en los hogares, que generan el 42% de todo lo que se desperdicia, el dato más alto de toda la cadena alimentaria.

En palabras de Reull, “tirar comida es un sinsentido que no debemos permitir. Todos podemos hacer que la gastronomía sea más sostenible, empezando por aprovechar al máximo los alimentos para no desperdiciar nada. Los chefs son un ejemplo a seguir para gran parte de la población y con su apoyo y conocimientos conseguiremos crear una mayor conciencia y que muchos más consumidores se sumen también a esta lucha contra el desperdicio en la cocina”.

Too Good To Go anima a todas las personas a compartir sus recetas de aprovechamiento en redes sociales bajo el hashtag #ChefsContraElDesperdicio. Too Good To Go es un movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos con campañas y a través de su app, que conecta a usuarios con restaurantes, supermercados, hoteles, fruterías, panaderías, entre otros comercios que venden su excedente de comida diario a precio reducido para evitar que se desperdicie.