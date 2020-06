Sal y pimienta: voluntarios de ‘la Caixa’ imparten clases de cocina a jóvenes tutelados

Participantes en el Programa de Voluntariado de CaixaBank en Canarias han impartido cuatro clases de cocina virtuales para una decena de beneficiarios de la Asociación Nahia, que cubre las necesidades de jóvenes mayores de edad que deben abandonar los pisos de protección del menor y que no pueden volver al domicilio familiar. El objetivo de estos talleres se centra en fomentar la autonomía personal a través del aprendizaje de una comida saludable: desde la confección del menú hasta la elaboración del plato. Los Voluntarios de ‘la Caixa’, comprometidos con el desarrollo personal de jóvenes en riesgo de exclusión, han impulsado las clases, tanto en directo como en grabaciones que posteriormente la entidad ha compartido con los beneficiarios durante los meses de confinamiento.

La Asociación Nahia fue fundada en 2015 gracias a la iniciativa de varios profesionales para crear un proyecto de inserción socio-laboral dirigido a jóvenes en exclusión social o en riesgo de padecerla. El objetivo de esta entidad es aportar las herramientas necesarias para facilitar el tránsito a la vida adulta de personas en situación de vulnerabilidad.

La Acción Social es uno de los pilares del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dentro de su modelo de banca socialmente responsable. Además de la distribución de ayudas económicas de la Fundación ‘la Caixa’, Acción Social CaixaBank, impulsa el voluntariado corporativo a través de su Programa de Voluntariado formado por empleados en activo de la entidad, Fundación ‘la Caixa’, jubilados y prejubilados de ambas organizaciones, así como amigos, familiares y clientes.

Cierra El Baifo, un histórico de la gastronomía de Valle Gran Rey

El restaurante El Baifo, especializado en cocina francesa y malaya, de Valle Gran Rey, en La Gomera, ha cerrado sus puertas tras 24 años en los que Andi y Bárbara ha puesto muy alto el listón de la gastronomía de esa isla. Hay que recordar que este restaurante recibió en 2008 el galardón a Mejor Cocina Extranjera en los XXIII premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS. Andi quiere jubilarse y en estos momentos está buscando a alguien a quien traspasar el local. Su restaurante ha sido recomendado por guías de Alemania, Francia y TripAdvisor de ámbito internacional.

Abraham Ortega deja El Santo, en Las Palmas

Abraham Ortega, tras tres años al frente de la cocina de El Santo, en Las Palmas de Gran Canarias, inicia nuevos proyectos que todavía prefiere no desvelar. Ortega, además de ser un gran cocinero, se implica con el producto canario como por ejemplo la ensaladilla de batata de Lanzarote, la morcilla de Teror, las viejas o el cochino negro.

El reto de la comida a domicilio

La comida a domicilio ofrece dos posibilidades. Una es que el cliente recoja la comida en el restaurante, take away, y la otra es que el establecimiento se organice para entregarla en la puerta del domicilio, delivery. Aparentemente no hay ninguna diferencia. Sin embargo con la primera fórmula si la ensaladilla llega a la mesa aplastada o los platos calientes, fríos porque te has entretenido a tomar una cerveza con un amigo, la culpa es tuya. En el caso del delivery es lo contrario. Todo tiene que llegar como lo pensó el cocinero para su restaurante. Ese es el reto y la responsabilidad.