Salvan la vida a 700 gatitos que iban a ser vendidos a restaurantes para su consumo

Unos 700 gatos fueron rescatados en China antes de ser vendidos por traficantes de animales a varios restaurantes en el norte del país, presuntamente para su consumo, según informó Daily Mail.

Los felinos se encontraban hacinados en jaulas situadas en el patio trasero de un hotel de la zona, tal y como se desprende de las imágenes grabadas y difundidas por una ciudadana.

An estimated 700 Cats RESCUED in Linfen, Shanxi province, China 🇨🇳 June 11, 2020

A backyard guesthouse had found a hoarding den with hundreds of cats of unknown origin imprisoned in cages. Because of injuries and lack of water, there was constant screaming. pic.twitter.com/4kB6VQWzLi

— Nomaly (@OnlyNomaly) June 12, 2020