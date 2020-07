Alerta en el turismo: el Gobierno central admite que hay cancelaciones

M .F. / Europa Press

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, admitió ayer que se están produciendo cancelaciones en algunos destinos turísticos españoles, ante la “inseguridad” que generan los rebrotes. “Espero que las cifras vayan mejorando a medida que controlamos los rebrotes. Ahora mismo, este sigue generando inseguridad y se están produciendo cancelaciones en algunos destinos”, reconoció ayer durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Aunque no profundizó ni dio más datos al respecto, alertó de que la posibilidad de que se pueda cerrar la frontera con Francia y de que el Gobierno británico restrinja los vuelos a Barcelona, no ayuda a la reactivación de un sector que, por el momento, no termina de arrancar.

Maroto insistió, no obstante, en la importancia del plan de respuesta rápida aprobado por el Ministerio de Sanidad para dar certezas de que España está preparada, que se está haciendo una detección precoz y que hay un sistema sanitario listo para los rebrotes. “Teniendo la parte sanitaria segura, el consumidor tiene que estar seguro”, señaló.

Sobre la evolución de esta temporada turística marcada por la pandemia, la ministra apuntó que se observa “mayor heterogeneidad” en los destinos elegidos por los españoles para viajar en la primeras semanas, así como en los productos escogidos. Además, explicó que el Ejecutivo está observando que los viajeros asocian el turismo interior y rural con una mayor seguridad e insistió en que el turismo vacacional “es igual de seguro”.

Por su parte, tanto el Gobierno de Canarias como la patronal hotelera aseguraron ayer a este periódico que no disponen de datos de cancelaciones, pero insistieron en que la ministra se estaba refiriendo, sobre todo, a la situación de Cataluña y Baleares.

En Canarias, la situación no es que sea la mejor posible, pero no se ha producido ese retroceso señalado por la ministra. La capacidad aérea ofertada este mes es solo el 30% de la que hubo el julio del pasado año, una cifra que espera llegar al 48% la próxima semana y en agosto. Las previsiones son que para el próximo mes la ocupación en el Archipiélago ronde el 40%, muy lejos de las cifras a las que las Islas están acostumbradas durante el verano.

Los bonos vacacionales

Reyes Maroto también confía en que se recupere la movilidad internacional, con la mayor afluencia de transporte aéreo que se está percibiendo en las últimas semanas, lo que contribuirá a una recuperación más rápida del sector. En este sentido, apeló a que Europa “tiene que dar una respuesta” sobre los bonos vacacionales y espera que tras el acuerdo del Consejo Europeo de movilidad se pueda “llegar a un acuerdo en este ámbito”.

La ministra admitió que las agencias de viajes y el sector de transportes son los más afectados por la crisis y a los que más les va a costar recuperar la actividad, pero confía en poder “dar certezas” y avanzar en medidas de apoyo a estas empresas.

Además, recordó a las aerolíneas Iberia y Air Europa la importancia en estos momentos de crisis de “ganar peso y tamaño” para obtener una mayor capacidad para aguantar “el tiempo necesario hasta recuperar la actividad”. Ante las informaciones sobre que Iberia pudiera estar replanteándose la anunciada fusión con Air Europa, Maroto aseguró que el Gobierno acompañará en la decisión que tomen ambas compañías, con el objetivo de ayudarlas a robustecerse, dado que son muy importantes y suponen un liderazgo para la aviación española. No obstante, insistió en que serán ambas compañías las que “valorarán los pros y los contras” de seguir adelante con su proceso de fusión.

El Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes los detalles y condiciones del fondo de rescate de 10.000 millones de euros que tiene como objetivo reforzar la solvencia de empresas estratégicas ante la crisis del coronavirus. Sobre las especulaciones que apuntan a la posibilidad de que Iberia y Air Europa recurran a estas ayudas, la ministra prefirió no pronunciarse “por cautela, prudencia y discreción”, al ser empresas cotizadas, señalando que deberán ser las propias compañías las que anuncien a la opinión pública su posición y acogida al fondo.

Al ser preguntada por la protección del Gobierno a las compañías aéreas medianas y pequeñas y del peligro al ser desatendidas por fijar la atención en las grandes, Reyes Maroto defendió que ha habido una mirada en los planes de choque “muy centrada” en la pequeña y mediana empresa. De hecho, recordó que la línea ICO de avales se ha destinado 60.000 millones a autónomos y pymes, y 40.000 a las grandes empresas. “Creo que en este momento la pequeña y mediana empresa está muy acompañada por el Gobierno”, insistió.

Por otro lado, la ministra descartó ayer una bajada del IVA en el sector de la hostelería, apuntando que “no está en la agenda” del Gobierno, porque supone un esfuerzo presupuestario “importante”. “Hay medidas que señala el sector, como la bajada del IVA o los planes de estímulo al consumo, que suponen un esfuerzo presupuestario importante y, por lo tanto, tenemos que medir cuál es el impacto y la eficacia de ellas”, recordó.

Maroto recordó que el sector ha sido uno de los grandes beneficiados del plan de impulso aprobado por el Gobierno, aunque aseguró que el Ejecutivo “sigue abierto” a buscar conjuntamente nuevas medidas. En este sentido, defendió la “eficacia” de la gestión del Ejecutivo para paliar el impacto de la crisis.