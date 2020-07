Cuando solo te dejan ver a tu hija una hora a la semana

El diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reunieron con la responsable de Salud Mental en La Palma y Canarias, Mary Paz Magdalena; la gerente de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (Indispal), Anabel Hernández; la directora técnica en la Isla de la Fundación Canaria de Personas Sordas (Funcasor) y también secretaria y representante de la Junta Directiva de Indispal, Lourdes Medina, así como con Eugenia Paiz, madre de una afectada por la situación provocada en las residencias de mayores y de discapacitados.

Las distintas asociaciones pidieron la interlocución del defensor del pueblo canario con los cabildos y las consejerías regionales de Asuntos Sociales y Sanidad para un mejor tratamiento de la situación de confinamiento que han vivido y siguen viviendo las personas dependientes en los centros del Archipiélago. Una problemática que provocó que muchas personas no pudieran visitar a sus familiares internados en centros, y que “durante 85 días, mi hija no supiese si la había abandonado o no, ya que su nivel cognitivo es de un niño de un año”, tal y como narró Paiz.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus familiares, estas entidades informaron de que en Canarias hay 7.000 personas discapacitadas en residencias y que siguen sin poder salir de las mismas. En este momento, pueden recibir tan solo una visita semanal de una hora, siempre que sea hecha por la misma persona visitante.

Por esta razón, solicitaron a Rafael Yanes su mediación para contactar con las instituciones pertinentes, a fin de regular esta situación y de buscar “una mayor implicación y concienciación con el régimen de visitas, permitiendo aspectos como paseos en los entornos próximos a las residencias, o la posibilidad de que las personas dependientes puedan ir a casa y sociabilizar con sus familiares, como hace el resto de la ciudadanía”, señalaron.