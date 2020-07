El ‘positivo’ periódico hecho en un cole de la Isla

Piensa en positivo es el nombre que han dado los alumnos de primero y segundo de la ESO del Colegio Rodríguez Campos, ubicado en El Rosario, al periódico que ellos mismos han creado durante el confinamiento y cuyas noticias protagonizan. Bajo el subtítulo Las noticias que queremos conocer, narran historias inventadas, a veces curiosas o divertidas, en las que ponen a prueba su gramática y demuestran que tienen cualidades para convertirse en periodistas.

El proyecto fue ideado por la profesora de Lengua y Literatura, Ana Belén Hernández, quien encargó a sus alumnos la tarea de crear sus propias noticias durante el confinamiento. El objetivo principal era repasar materias dadas antes de la crisis por la Covid-19, ya que los docentes no debían adelantar en ese período nuevos contenidos para evitar dejar a ningún estudiante atrás.

Así, Hernández cuenta que lo último que dio en clase antes de la pandemia fueron los géneros literarios y la redacción periodística, por la que se elabora un texto respondiendo a las 5-W: Where, When, Who, What y Why (Dónde, Cuándo, Quién, Qué y Por qué).

Además, como las noticias sobre el nuevo coronavirus llenaban de negatividad los medios pudiendo llegar a preocupar a los menores, Hernández puso como requisito que todas las noticias creadas para el proyecto fueran ‘positivas’.

A la vez, Hernández explica que se trabajaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promoviendo en los niños un espíritu crítico a la hora de interpretar la información.

< ► > Ainara y Diego, dos alumnos que participaron en el proyecto del periódico. DA

LAS BUENAS NOTICIAS

Ainara Galdeano, una alumna de segundo de la ESO, decidió escribir una noticia sobre su compañera Nerea Guijo, una joven apasionada de la moda que quiere convertir en el futuro este hobby en su profesión.

Concretamente, Ainara relató en el texto presentado que Nerea había recibido una beca para estudiar Diseño en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, una noticia inventada que bien podría ser cierta dado el talento real que la niña ha mostrado para crear bolsos a mano.

Otras dos informaciones publicadas en Piensa en positivo las firma Diego Hernández, que de mayor quiere ser periodista deportivo. En una de ellas, relata un “acuerdo histórico entre el FC Barcelona con el CD Tenerife, CD Marino, SD Tenisca y UD Gran Tarajal”. En esta noticia inventada, Hernández adelanta que el club de fútbol catalán cedería al resto de equipos dos jugadores hasta el año 2026.

En la otra publicación, Hernández mezcla política y deportes y anuncia la compra del UD Lanzarote por el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien habría pagado tres millones de euros por hacerse con el club canario.

Tras el buen resultado del proyecto, Ana Belén Hernández quiere que el periódico del Rodríguez Campos se mantenga en el tiempo y en él publiquen también alumnos de otros cursos: “Siempre es interesante leer cómo piensan los niños”, dijo.