Evelyn Alonso se convierte en la primera concejala no adscrita de la historia de Santa Cruz

Evelyn Alonso es, desde ayer, la primera concejala no adscrita de la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz. Así lo ratificó el Pleno municipal en la sesión extraordinaria celebrada ayer, en la que se dio cuenta del escrito remitido por Ciudadanos (formación bajo cuyas siglas Alonso obtuvo su acta) comunicando la expulsión de la edil de la filas de la formación naranja. Este hecho la convierte de facto en la primera persona a la que se le aplica el calificativo de tránsfuga en el Consistorio capitalino. Según constató el secretario del Pleno, en esta nueva condición de concejala no adscrita, Alonso conserva “todos los derechos inherentes a su condición de representante local”, es decir, podrá participar y votar en los plenos, así como tener acceso a las dietas por asistencia a comisiones y plenos, pero no tendrá derecho a los beneficios que le podrían corresponder como integrante de un grupo político. Esto supone, tal y como ratificó el secretario, que “no podrá ostentar con carácter exclusivo ningún cargo con dedicación exclusiva ni parcial”, es decir, no cobrará por su trabajo al frente de las áreas que se le adjudiquen si, finalmente, prospera la moción de censura de CC y PP en la que Alonso es una de las piezas fundamentales.

Así, la edil llega al Pleno del próximo lunes en el que se debatirá la censura, con esa condición de tránsfuga, con todo lo que eso implica para los partidos censurantes, algunos de los cuales, como PP, ha dicho públicamente que no gobernaría con tránsfugas.

La toma de conocimiento sobre la nueva condición de Alonso se llevó a cabo una vez que Cs dio por finalizado su proceso de expulsión, y que, según los tiempos detallados por el secretario del Pleno, se resolvió en tres días. Así, el 30 de junio, Cs comunicó al Ayuntamiento de Santa Cruz que se había procedido a la expulsión de Alonso, y que esta tenía 24 horas para presentar sus alegaciones ante el órgano del partido correspondiente, que es la comisión de garantías. Tres días más tarde, el 3 de julio, Cs presentó un nuevo escrito por registro de entrada, firmado por el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, en el que se daba por finalizado el proceso y se hacía efectiva, y de forma definitiva, la expulsión de Alonso, al haber transcurrido el plazo dado sin que se presentaran las alegaciones oportunas.

El secretario del Pleno también informó de que la edil, el pasado lunes, presentó un escrito solicitando que se retirara el punto del Pleno en el que se abordaba su expulsión. Lo hizo alegando que, a su juicio, no figura acreditada la exclusión, porque el órgano que la comunicó “no tiene capacidad certificante, y no se han cumplido los trámites que garantizan la expulsión”.

El secretario detalló que “la ley no exige certificación alguna, sino que se acredite de manera fehaciente la expulsión del partido, el resto de cuestiones son de carácter interno entre la afiliada y el partido, y que el Ayuntamiento no puede valorar”. La ya exafiliada de Cs no acudió a un pleno en el que se iba a tratar su propia expulsión. Es cierto que era de carácter semipresencial, por lo que los concejales que no estaban presentes podían seguirlo telemáticamente, y, en cualquier caso, al ser una dación de cuentas, no se iba a votar nada.

Reacciones

Al término del Pleno, tanto CC , como PSOE y Cs, valoraron la nueva condición de Alonso, y como era de esperar, lo hicieron de maneras opuestas. Para el concejal portavoz de CC, Juan José Martínez, “no hay nada” que impida la celebración de la moción de censura. El edil alabó la “valentía” de Alonso, de la que dijo que, “sin duda, para ella hubiera sido más fácil incorporarse al equipo de Gobierno, pero es una persona firme en sus convicciones, y esta situación no va a afectar a su decisión”.

Martínez insistió en comparar la situación de Alonso con la de Matilde Zambudio al principio del mandato. “Tenemos la experiencia de Matilde Zambudio, no son expulsiones definitivas, ostenta áreas y percibe un sueldo”, indicó en referencia a que Alonso ha recurrido ante los tribunales su expulsión. En cuanto a la norma antitransfuguismo, apuntó que el equipo de Gobierno ya votó en contra. “Parece que ahora no lo ven así, han cambiado de forma curiosa”, agregó.

Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Martín, apuntó que la presencia de Alonso como no adscrita va a “pervertir” un Gobierno “estable” en la ciudad con su apoyo a la moción de censura. Añadió que a la edil le corresponde “el dudoso honor de ser la primera concejala no adscrita de la historia de la capital, que es la manera fina de decir que pasa a ser tránsfuga”.

Sobre su ausencia en la sesión plenaria de ayer cree Martín que a lo mejor pensaba que iba a haber “masas enardecidas”, pero en Santa Cruz de Tenerife “no hay ambiente de crispación”, aunque sí enfado, pues “no es el momento” de presentar una moción.