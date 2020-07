Ofensiva política para que Reino Unido libere a Canarias de la cuarentena

Al conocerse la noticia de las recomendaciones de Reino Unido de no volar a España, incluida Canarias, las reacciones de los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife no se hicieron esperar. Así, Ángel Víctor Torres confió en una solución “razonable y coherente” con un Reino Unido que en términos epidemiológicos del coronavirus tiene “parámetros peores” que las Islas.

El también secretario general de los socialistas canarios apeló “a la relación institucional entre los dos países” para encontrar un camino que permita mantener una excepción al menos con Canarias y Baleares, puesto que, insistió, los indicadores de las Islas son mejores. “Ha sido un fin de semana muy intenso y lo serán las próximas horas y días. Canarias va a apelar a una solución razonable y coherente, porque no puede ser que con entre 5 y 7 positivos por cada 100.000 personas los turistas británicos tengan que hacer cuarentena al volver de Canarias”, declaró.

Minutos antes, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, informaba a los medios de la reunión que mantuvo con el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, y la embajadora de Irlanda, Síle Maguire, antes de que se conociese el veto definitivo a todo el territorio español sin excepciones. En este sentido, Martín indicó que el Cabildo se ha comprometido a informar al Reino Unido (y también a Irlanda) sobre la situación real de la Covid-19 en la Isla. El presidente del Cabildo dejó bien claro que no se puede esperar que los turistas británicos vengan a Tenerife si luego han de estar 14 días en casa recluidos.

Pedro Martín informó al embajador de la situación actual de Tenerife respecto al número de contagios, que se sitúa en 5,8 casos por cada 100.000 habitantes, “muy lejos” de los 14,6 casos que actualmente tiene Reino Unido. Martín incidió en que Tenerife “sigue siendo un destino seguro”, por lo que acordó con Hugh Elliot hacerle llegar con regularidad la información de la Isla sobre la Covid-19 para que puedan valorar “con criterio” las decisiones que vayan a tomar.

El presidente insular admitió que encontró “bastante receptividad” en la reunión y esperó que en los próximos días o semanas se pueda repetir para trasladar el “sentir” de Tenerife al que hoy es su principal mercado emisor, como es Reino Unido. No obstante, hay que recordar que esta reunión se produjo horas antes de que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico endureciera su postura y recomendase no volar a todo el territorio español.

Aún así, ya el embajador le había trasladado a Pedro Martín que para el gobierno británico es “muy complicado” tomar decisiones sólo para determinadas zonas de un país. Martín insistió en que esto es fundamental porque “lo que se tiene son números globales de un país y no la particularidad de Tenerife”. “Como presidente del Cabildo me toca trasladar esos datos para que tengan un mejor criterio y puedan valorar de manera exacta cuál es la realidad que encontraría cualquier visitante británico”, insistió. “Nos estamos jugando muchísimo, no sólo con este verano, sino también con la temporada turística del próximo invierno”.

Pedro Martín también les trasladó a ambos embajadores la necesidad de diferenciar entre los datos de contagios producidos en Tenerife y los de personas migrantes que vienen de África, que son tratados en las Islas pero que no conviven con el resto de la población, apuntó el presidente.

Por su parte, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, también insistió en que “España es un destino seguro y Baleares es una comunidad segura, aunque hay rebrotes, se está haciendo un gran esfuerzo para controlarlos”. “Las comunidades están aplicando protocolos y están funcionando”,añadió. Asimismo, indicó que el Gobierno de España “no trabaja no solo con el Ejecutivo británico, al que quiere trasladar un mensaje de tranquilidad, dado que es el principal mercado emisor, sino con el resto de países europeos”. “A todos les estamos trasladando una información epidemiológica territorializada, porque queremos crear espacio de transparencia y seguridad”. “Hay que ser consciente de que convivimos con el virus, pero eso no significa que no podamos viajar, aunque con prudencia”, apuntó.

En esta línea, incidió, “se han reforzado las campañas de turismo nacionales e internacionales, con una respuesta muy buena por parte de los viajeros, quienes han demostrado su confianza en el destino, según los datos de AENA”. Por este motivo, insistió, “el trabajo se ha hecho y se ha trasladado muy bien, por lo que debemos ser optimistas y seguir trabajando coordinados para que las personas confíen en el destino”.