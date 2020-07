Piden que el polideportivo de San Andrés lleve el nombre de Paco Bello

Fue un hombre querido y admirado por su feligreses, por su entrega, pero también por su valentía a la hora de exponer sus opiniones y de defender las causas que consideraba justas. El sacerdote Paco Bello, que falleció en 2009, es recordado por muchos como el primer cura en España que enarboló la bandera LGTBI, pero también la de las siete estrellas verdes, ambas en su parroquia del municipio grancanario de Telde. Este hombre valiente nació en el pueblo pesquero de San Andrés, donde creció y se formó, para luego acudir al seminario de La Laguna para ordenarse como sacerdote. Desde la Asociación de Vecinos de El Pescador han pensado que no hay mejor manera de honrar su memoria y su valentía que darle su nombre al polideportivo del pueblo. Así, se dirigirán al Ayuntamiento de Santa Cruz para solicitar que se de su nombre al espacio deportivo. “Solicitaremos que se abra un expediente de honores para la figura del cura Paco Bello, que falleció en diciembre de 2009 a causa de un derrame cerebral a la edad de 53 años”, explican desde la asociación.

Recuerdan estos representantes vecinales que “Paco fue un vecino ejemplar en su papel como párroco de la Garita y Marpequeña (Telde). Su figura se ha convertido con el paso de los años en un ejemplo a seguir. Desde su papel de párroco representó el ejemplo mismo de la bondad y de un concepto de la realidad y la iglesia fuera de los estándares habituales”.

Paco Bello nació en San Andrés en 1956. Estudió bachillerato, filosofía y dos años de Teología en La Laguna. Se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria para terminar sus dos últimos años de Teología, y en 1984 es ordenado sacerdote.

Desde El Pescador rememoran el izado de la bandera LGTBI en 2008. “Fu un hombre de ideas claras, con un concepto de la religión y de la iglesia fuera de lo común. El 28 de junio de 2008 enarboló en su parroquia de La Garita la bandera del orgullo gay. La mantuvo izada durante 24 horas en homenaje a un colectivo al que respetaba y como reivindicación a su inclusión social. Este hecho causó gran revuelo. Preguntado por el motivo de tal acción el cura respondió: “Porque creo que aún queda mucha fobia hacia el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) en gran parte de las personas que componen esta sociedad. Lo vemos en chistes, en burlas cuando se enteran de que alguien es de diferente orientación sexual… Jesucristo enarboló muchas banderas: la de defender a la prostituta, de sentarse a la mesa con pecadores, la de estar al lado y hablar con leprosos, cosa que estaba prohibida en la ley judía…”.

“Era un canario de corazón, amaba a su tierra y se veía así mismo como un independentista convencido y así lo expresaba cuando se le preguntaba”, explican desde la asociación. El Pescador recuerda sus palabras en torno a este asunto: “Yo siempre he sido y he querido ser independiente, las dependencias nunca me han gustado, ni creo que favorezcan la libertad de los hijos de Dios. Sólo dependo de una persona que fue más independentista que yo: Jesucristo. Él luchó para que su pueblo fuera libre, políticamente, socialmente, económicamente, e incluso libre frente a la religión de los fariseos que imponían cargas muy pesadas a los demás pero ellos llevaban una doble vida”.

Tras su muerte otro célebre sacerdote, el padre Báez escribió un libro biográfico acerca de la vida de Paco Bello bajo el título La belleza de un cura: Paco Bello. “Desde la Asociación de Vecinos El Pescador queremos mostrar nuestro reconocimiento a su figura, a su papel ejemplar a la hora de ayudar desde su parroquia a los más humildes. Sería imperdonable que un pueblo como el nuestro deje morir en el olvido la figura y el ejemplo de un ser tan especial y extraordinario como lo fue Paco Bello”, defienden estos representantes vecinales.

Recogida de firmas

Según explican, “pediremos el apoyo de todos los colectivos del pueblo y si fuera necesario iniciaremos una recogida de firmas. Si finalmente se aprueba esta iniciativa solicitaremos también que en el muro de fondo del polideportivo (muro de la Florida) se pinte un gran mural que recoja la imagen de Paco y que sea el propio Ayuntamiento quien asuma los costes del mismo”.

Paco Bello falleció en 2009 y en su funeral los símbolos canarios y la propia bandera de las siete estrellas verdes, estuvieron presentes en la ceremonia, recordando así la lucha de este sacerdote defendiendo aquello en lo que creía, a pesar de que eso le pudiera traer numerosos problemas. La Asociación Paco Bello somos todos es la muestra de la huella que este sacerdote dejó entre sus congéneres.