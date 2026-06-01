Guía de supervivencia al volante el 12 de junio: así cambiará el tráfico en Santa Cruz por la visita del papa

La capital tinerfeña se prepara para el mayor reto logístico de su historia reciente. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su área de Movilidad y en plena coordinación con la Policía Local, ejecutará una reordenación sin precedentes del tráfico en Santa Cruz con motivo de la visita oficial del Papa León XIV el próximo viernes 12 de junio. La llegada del Sumo Pontífice, que concluirá su viaje pastoral por España con una misa multitudinaria en la explanada del puerto, obligará a blindar el centro de la ciudad y los accesos principales desde la madrugada.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que la urbe está plenamente coordinada para este hito, mientras que la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, advierte de que las medidas son severas y podrán sufrir variaciones en función de los dictámenes de última hora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cortes en los accesos y grandes avenidas (TF-4 y TF-5)
La entrada y salida de vehículos sufrirá un estrangulamiento controlado que afectará de forma directa a las conexiones con el sur y el norte de la isla:
- Autopista del Sur (TF-4): Se cortará por completo en sentido entrada a Santa Cruz desde las 03:00 horas para el tráfico general. A partir de las 09:00 horas, el cierre será absoluto, permitiéndose únicamente el paso de vehículos con escolta oficial. Para salir de la ciudad, se habilitará un único carril restringido en sentido sur.
- Zona cero del evento: El perímetro que rodea la explanada portuaria permanecerá cerrado a la circulación desde las 06:30 hasta las 17:00 horas. Esto incluye desde la Glorieta de Juan Sebastián Elcano hasta el monumento a la Victoria, bloqueando las avenidas de la Constitución, Marítima y Francisco La Roche.
- Avenida Manuel Hermoso Rojas: Se cerrará en sentido ascendente entre Alcalde José Emilio García Gómez y la avenida de La Constitución entre las 06:30 y las 17:00 horas.
El recorrido de la comitiva papal (10:00 a 12:30 horas)
El trayecto del Papa León XIV paralizará el corazón de la ciudad durante la mañana del viernes. El tráfico en Santa Cruz quedará totalmente suspendido en el siguiente circuito urbano:
Vías clausuradas por el paso del Papa: Conexión desde la TF-5, avenida Manuel Hermoso Rojas, Alcalde José Emilio García Gómez, Áurea Díaz-Flores Hernández, avenida de La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza de España, avenida Marítima, glorieta de Hacienda, avenida de la Constitución, vía de servicio de Los Llanos y acceso al muelle.
Para la evacuación y salida del pontífice hacia el aeropuerto, entre las 13:00 y las 14:00 horas se procederá al cierre exprés de la salida del muelle, vía de servicio Los Llanos, avenida Constitución, túnel de la Tres de Mayo y enlace directo con la TF-5.
Prohibición total de aparcamiento
A partir de las 00:05 horas del mismo viernes 12 de junio, la grúa municipal retirará cualquier vehículo estacionado en las zonas de seguridad. No se podrá aparcar en:
- Calles del centro: Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Áurea Díaz-Flores Hernández, Leoncio Rodríguez, Cervantes y José Rodríguez Ramírez.
- Entornos institucionales: Plaza del Cabildo, avenida Marítima (Cabildo, Plaza de Europa y Hacienda), avenida Tres de Mayo (sentido ascendente), Bravo Murillo y José Manuel Guimerá.
- Alrededores del Recinto Ferial: Calle Adán Martín Menis, Ermita de Regla y Víctor Zurita Soler.
- Parkings clausurados: Quedan inutilizados para el público general los estacionamientos del Parque Marítimo, el Palmetum y la explanada de tierra del Recinto Ferial. Las restricciones en la plataforma interior de la avenida Marítima comenzarán días antes, el 7 de junio a las 15:00 horas.
Cambios drásticos en guaguas, tranvía y taxis
El transporte público de la capital modificará sus rutas habituales para sortear las zonas restringidas:
- Guaguas (TITSA): Las líneas que conectan con el macizo de Anaga (910, 916, 917, 945, 946 y 947) no llegarán al Intercambiador. Tendrán su inicio y final en el Muelle Norte. Para paliar esto, el Ayuntamiento activará un servicio de lanzadera gratuito entre el Intercambiador y el Muelle Norte que circulará desviado por la Rambla de Santa Cruz.
- Tranvía (Metropolitano): Desde las 06:00 horas, la Línea 1 acortará su viaje, teniendo su última parada en Ángel Guimerá. A partir de las 10:30 horas, la ruta se recortará aún más, finalizando en la Plaza de la Paz.
- Taxis: Se suspenden todas las paradas integradas en el sector del evento. Solo se mantendrán operativas las de la calle General Gutiérrez y la avenida San Sebastián.