Regresa la música en directo a la Isla con Phe 2020 ‘edición limitada’

La música en directo de Phe Festival volverá a sonar en el Puerto de la Cruz los días 21 y 22 de agosto. Será una edición limitada, con aforo reducido, asiento preasignado y las condiciones requeridas en la normativa de espectáculos al aire libre, que se celebrará en el Estadio Municipal El Peñón, donde el público encontrará una experiencia de entretenimiento completa con conciertos, sesiones de dj, gastronomía, coctelería y tendencias, manteniendo en lo posible la estética y el ambiente que caracteriza un festival.

Aunque inicialmente se valoró mantener el evento en su sede principal, la explanada del muelle del Puerto de la Cruz, los organizadores y el Ayuntamiento portuense han elegido este nuevo emplazamiento siguiendo las medidas establecidas por las autoridades para garantizar su celebración con toda la seguridad y prevención necesarias para el público y trabajadores.

A este respecto, cabe destacar el trabajo que se está desarrollando desde el Área municipal de Cultura en la elaboración de planes de protección y medidas que cumplan las directrices de la nueva normalidad publicadas por las autoridades sanitarias para todas las actividades culturales previstas en el municipio en los próximos meses.

Cartel y venta de entradas

Los conciertos de esta quinta edición de Phe Festival comienzan el viernes 21 de agosto con bandas referentes en la escena nacional como Novedades Carminha, Cupido y The Levitants, destacados artistas canarios como Lajalada, a los que se unirán The Groove Brothers y Mamaqucha, conocidos nombres de la electrónica tinerfeña. El sábado 22 será el turno de Sidonie Ginebras, Hidrogenesse, ya confirmados previamente, con la incorporación de The Birkins, y las sesiones de We Are Trash y Eva Olvido.

Los cambios en el cartel han sido motivados por ajustes de disponibilidad de artistas y cancelación de giras a causa de la crisis sanitaria. Los últimos abonos y entradas se encuentran a la venta en la web oficial www.phefestival.com y en la plataforma Tickety.es. Los abonos ya adquiridos con anterioridad serán válidos para esta edición 2020 de Phe Festival.

Para quienes así lo deseen, también se podrá solicitar la devolución del importe.

Las puertas del Estadio Municipal El Peñón abrirán en cada jornada de conciertos a las 18.30 horas para ofrecer la mejor música en directo y disfrutar de las puestas de sol en Puerto de la Cruz.