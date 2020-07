Santa Cruz paralizará el pago de 2,3 millones al año de Emmasa a Sacyr, que ya lleva cobrados 28

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha paralizado el pago de 2,3 millones de euros que la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa) viene realizando de forma anual a su matriz, Sacyr, en concepto de devolución del canon de 59 millones de euros que esta última pagó al Consistorio por la compra de Emmasa. Una devolución que, según sostienen los servicios jurídicos municipales, también el secretario del Pleno e Intervención no tiene ninguna base legal que la habilite. Así lo avanzó ayer la alcaldesa capitalina, Patricia Hernández, quien detalló que se ha dado orden de paralizar esos pagos que se vienen produciendo desde 2007 y que, hasta el momento, le han reportado a Sacyr 28 millones de euros. “En el día de ayer concluyeron los informes que habíamos pedido tanto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento como a Intervención, y al área de Servicios Públicos. El director de esta última área reporta que no había título habilitante para sacar de Emmasa 2,3 millones al año y dárselos a Sacyr. Que esa decisión se tomó sin informe del interventor, sin conocimiento del secretario y sin título habilitante para ello, y que no estaba ni en el contrato, ni en el pliego”, explicó Hernández.

La regidora calificó de “presunto saqueo” estos pagos que, en la práctica, defendió, suponen devolver el coste de la compra a la misma empresa que adquirió los derechos de explotación de Emmasa durante 25 años por esos 59 millones. Según detalló la alcaldesa, “llevaremos a Junta de Gobierno el inicio de un procedimiento contradictorio del contrato, dejaremos de pagar esos 2,3 millones y se fijará el recorrido para que Sacyr devuelva los millones que han salido de Santa Cruz”. Asimismo, denunció que, “mientras eso pasaba, se pretendía subir el agua a los vecinos de Santa Cruz por el desequilibrio de la empresa”.

Además, Hernández desveló que esto ya se conocía desde 2017, cuando el director de Servicios Públicos, el mismo que hoy está al frente de los servicios jurídicos, dio la voz de alarma sobre la falta de título habilitante de Sacyr para recibir ese dinero de Emmasa. “Se encargó un informe entonces, que se entregó a lo largo de 2018, y que, hasta que no empezamos a pedirlo nosotros, no ha salido”, defendió.

Igualmente, recordó que no es el primer expediente en el que han detectado irregularidades. “No es la primera vez que pagamos a una empresa por no cumplir, por traer a un cantante que no se sube al escenario. Y no lo digo yo, lo dicen los servicios jurídicos, que son los que nos han marcado el camino a la Fiscalía”, manifestó.

Preguntada por si este expediente de Emmasa también terminará en el juzgado, la alcaldesa se mostró prudente. “Primero tenemos que dar los pasos administrativos que marca la ley. Así que los iniciamos con el expediente contradictorio. Tenemos que ver qué es lo qué ha pasado y qué acciones se emprendieron. Vamos a dar los pasos cómo debemos darlos, pero, desde luego, el Ayuntamiento se ha posicionado claramente y no podemos obviar que se ha podido saquear millones sin tino”, añadió.

Reacciones

En un comunicado, el grupo municipal de CC-PNC afirmó que la devolución del canon anticipado por la utilización de bienes públicos por parte de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), conforme al contrato del ciclo integral del agua establecido con la compañía Sacyr, ha venido figurando en sus cuentas anuales desde 2007, siendo alcalde Miguel Zerolo, sin que ningún técnico municipal pusiera de manifiesto irregularidad alguna sobre su abono.

CC afirma que “resulta del todo punto insostenible” que se les pueda achacar a ellos la responsabilidad de que se haya cometido esas presuntas irregularidades. El grupo municipal sostiene que “hasta la fecha, dicha circunstancia nunca se había puesto de manifiesto y las cuentas anuales de Emmasa han sido remitidas periódicamente al Ayuntamiento sin que se advirtiera discrepancia alguna”.

CC también recuerda que durante los mandatos en los que José Manuel Bermúdez fue alcalde de la ciudad (2011-2019), la empresa estuvo presidida por Julio Pérez (PSOE) y Dámaso Arteaga (CC), y sus cuentas anuales “fueron aprobadas por expreso acuerdo de los diferentes presidentes y consejeros, entre los que figuró el también socialista y actual concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín”. Con respecto a este extremo, Martín recordaba ayer que en su caso nunca votó a favor en ningún de los consejos, ya que siempre se abstuvo, y cuyos puntos siempre salieron adelante con el voto a favor de Arteaga.

El grupo nacionalista añadió que a lo largo del periodo referido, “ningún responsable público de Coalición Canaria ha tenido constancia de irregularidad alguna en el sentido señalado, no advertida por la Intervención municipal ni por las auditorías externas”, concluyó Coalición Canaria.

“Estamos ante un hecho gravísimo que quieren tapar con cortinas de humo”

La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, defendió que las informaciones vertidas sobre unas supuestas amenazas por su parte a Evelyn Alonso “son solo una cortina de humo”. “Estamos ante un hecho gravísimo, un presunto saqueo de Emmasa, y quieren desviar la atención, que no se hable de un hecho que viene pasando desde 2007 y que se conoció en 2017, algo sobre lo que no se ha hecho nada hasta ahora que el Ayuntamiento ha fijado una posición” n