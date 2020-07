Una Santa Cruz vacía de cruceros

La imagen del crucero AidaNova dando las gracias a Santa Cruz durante el confinamiento, se quedó grabada en la retina de muchos chicharreros. Con el paso de los meses, esa despedida y agradecimiento empieza a parecerse a un adiós definitivo. No hay fechas ciertas para la vuelta de los cruceros al puerto de Santa Cruz, más allá de los barcos que fondean en estos momentos, como fantasmas de una época que parece lejana, en el puerto de Santa Cruz, a la espera de mejores travesías. Una ciudad, la de Santa Cruz, que apostó, durante los dos últimos mandatos, por el turismo de cruceros para dar un impulso distinto a los comercios locales, muchos de los cuales reorientaron sus negocios a este segmento.

El estado de alarma, lo rompió todo. Pullmantour ha quebrado, otras compañías están a punto de hacerlo o de declararse en suspensión de pagos, algunas tan importantes como Carnival, responsable de la gestión de la terminal de cruceros de Santa Cruz, ha retrasado sus operaciones mundiales hasta final de año, mientras que las más optimistas como Aida, Costa Cruceros o MSC, en sus cronogramas pretenden retomar la actividad a finales de agosto. Sin embargo, ninguna de ellas tiene previsto volver a Santa Cuz, al menos hasta final de año, y siempre que la aparente segunda ola de la Covid-19 no vuelva a mandar todo al traste.

En lo local, son muchos los comercios, como, por ejemplo, los de la plaza de Candelaria, los que se han visto afectados por esta sonora ausencia. “Muchas de esas terrazas, hacían en cuatro horas, la caja de todo un día, solo con los turistas”, explica a DIARIO DE AVISOS el secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mounjir. Confirma Mounjir que son son muchos los comercios que están reorientando su negocio al cliente local. “Los últimos años se insistió y promovió mucho la atención al crucerista, y al calor de ese impulso, muchos negocios de la capital se centraron en prestar servicio a este segmento. Con la pandemia, y sin fechas ciertas para su vuelta, estos comercios o se reorientan o están abocados al cierre”. Recuerda que antes de la pandemia, el gasto medio de este tipo de turista llevaba una progresión creciente en la ciudad, lo que animaba a los negocios, sobre todo a los del centro, a adaptarse a las fechas y horarios de los cruceros. En esa época, es decir, hace apenas seis meses, se hablaba entre los comerciantes cómo el turista brasileño era el más agradecido porque gastaba mucho o cómo la elección de Santa Cruz, como puerto base de algunas de esas compañías de cruceros, animaba a la creación de empresas satélites como las de alquiler de bicicletas, patinetas eléctricas, excursiones por la ciudad. Todas han sido arrastradas por este tsunami de la Covid-19.

< ► > Hasta 10 barcos solicitaron fondear en el puerto tinerfeño durante el estado de alarma. Sergio Méndez

Ahora todas empresas o han desaparecido o están en un ERTE, una situación que, más allá del 30 de septiembre, no se sabe cómo va a terminar. “Si este tipo de turismo no vuelve, y los ERTE no se prorrogan más allá del 30 de septiembre, habrá que ver si se convierten en cierres definitivos”, explica el secretario general de Fauca.

Aún así, desde Fauca no se rinden y quieren ver el vaso medio lleno. “No podemos olvidar que Santa Cruz era la segunda excursión más solicitada y si el turismo en general empieza a recuperarse, puede que volvamos a tener unos ingresos por esa vía. Muchos hoteles también están ya abriendo y son muchos los negocios que están expectantes ante la temporada de septiembre”.

En general, admite Mounjir, Santa Cruz, debido a su población y su carácter de centro de negocios, esté saliendo mejor del impacto del confinamiento. “En mayo y junio las ventas van por debajo de lo del año pasado, pero menos de los esperado. El que más difícil está teniendo la recuperación es el sector textil y de calzado”. La falta de celebraciones (bodas, bautizos, comuniones…), de viajes o de cualquier tipo de dinamización en la calle, explican desde Fauca, limita el gasto en textil y zapato, “eso obliga a estas tiendas a estar prácticamente todo el tiempo en rebajas para intentar recuperar algo de caja”, explica Mounjir.

En cambio, la restauración está teniendo mejores resultados, aunque, advierte el secretario general de Fauca que, “si vuelve el confinamiento será un auténtico desastre. La gente tienes que ser responsable”, concluyen desde Fauca.

Llegar vivos a diciembre, el objetivo del comercio local

El tejido comercial de Santa Cruz solo piensa en llegar vivo a diciembre, a la campaña de Navidad, para la que ya han propuesto al Gobierno de Canarias medidas directas de apoyo al consumo, que incentiven a los consumidores locales de cara a las ventas de Navidad y Reyes. Entre esas medidas están las de implantar bonos de compras, al estilo de cómo se hace en otros puntos del país. En el caso concreto de Santa Cruz, están a la espera de poder reunirse con la nueva concejala de la Sociedad de Desarrollo para ver cómo retomar la dinamización en la calle, con iniciativas como el Ven a Santa Cruz, eso sí, con todas las medidas de seguridad necesarias.