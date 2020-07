Zambudio firma un acuerdo con Cs en el que se dice que desobedeció

“Lo importante es que el partido ha reconocido públicamente que las instrucciones que se nos dieron no fueron claras y que tengo un auto previo en el que se me reconoce judicialmente eso mismo”. Así explicaba ayer Matilde Zambudio, concejala de Cs, el acuerdo alcanzado con su partido para evitar la celebración de la vista por su expulsión del partido, que estaba prevista para este lunes y que en la tarde de ayer adelantó Radio Marca. En el acuerdo firmado por Zambudio puede leerse que “cometió una infracción de los Estatutos al contravenir las directrices del Partido Político Ciudadanos”. La edil insistió en quitarle hierro a estas palabras, que justificó en la premura para llegar a un acuerdo. “Es el mismo escrito que se utilizó en los casos de los consejeros del Cabildo y del propio Juan Ramón Lazcano, cuando se procedió a regularizar su situación. No parecía lógico que se usara otro distinto en mi caso. Además, había que dejar meridianamente clara que soy afiliada de Cs con todos mis derechos y obligaciones antes del lunes”, manifestó.

Zambudio reconoció que su tozudez ha dilatado más de lo necesario este acuerdo: “Lo podíamos haber firmado en febrero, pero bueno, ha sido ahora”.

Insistió en que su situación no es comparable a la de Evelyn Alonso, que también ha sido expulsada de su partido, aunque en su caso ya ha sido declarada tránsfuga. “Yo seguí todos los procedimientos establecidos y por eso hemos llegado a este acuerdo. En su caso ni siquiera ha presentado alegaciones al expediente de expulsión”, explicó.