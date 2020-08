10 consejos de pediatras para la vuelta al cole: “El peligro es para los padres”

Lo que en otras circunstancias sería un runrún continuo de libros, uniformes y material escolar, este septiembre se acerca con la pesada sombra de la covid-19 envolviéndolo: la vuelta al cole está a apenas unos días de distancia y la incertidumbre continúa. Tan sólo hay un puñado de certezas entre los especialistas, y una resalta especialmente: el principal riesgo de la falta de organización para retomar las clases no es para los niños, no. Es para sus padres.

En la semana del fin de las vacaciones para muchos, EL ESPAÑOL habla con especialistas en Pediatría para elaborar el decálogo de recomendaciones para progenitores ante el nuevo curso. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué necesita saber para ir lo más seguro posible a clase? ¿A qué se enfrenta en el terreno de la salud si no acude al colegio?

Todas las fuentes consultadas concuerdan en lo esencial: la importancia de una buena rutina de higiene. Especialmente, de manos. Puede parecer una perogrullada, pero sigue siendo el principal obstáculo ante el avance de la pandemia del coronavirus. Así que da igual si el escolar acude a Infantil, Primaria o Secundaria; si tiene una ratio mayor o menor en su clase. Lo que está en su mano para no propagar el virus es el jabón.

1. Lavarse las manos

Para la pediatra madrileña Irene Maté, lo fundamental es entrenar a los niños en las medidas de higiene. Enseñar para que ellos aprendan. “Lavarse bien las manos, después de ir al baño, al llegar a casa, al llegar al cole, al tocar algo, que se tosan en el codo, que no se toquen la cara”, detalla la médica. “Si les entrenan en eso y que el cole ponga por su parte, con las pautas establecidas, pues iremos mejor”, opina.

Maté anima a ello: “Es importante entrenarles. Si le hemos enseñado durante estos meses, ellos lo aprenden y lo hacen. Eso lo tenemos ganado. Además lo hacen muy bien, lo veo en consulta”. “Son muy metódicos una vez que lo aprenden: que al llegar al cole hay que lavarse las manos, que después de ir al baño hay que lavarse las manos… lo hacen. Hay que dedicarle un ratito”.

2. Entrenar el uso de mascarillas

Aunque las mascarillas son obligatorias para los mayores de 6 años, la etapa escolar puede comenzar mucho antes, por no hablar de la época de guardería. Por eso es importante que los niños se acostumbren a ellas cuanto antes. “Las medidas son las mismas que para todas las infecciones víricas de todos los años, con el añadido de la mascarilla en los niños grandes”, indica la pediatra Andrea Masiá, que ejerce en Villanueva y Geltrú (Barcelona).

“Los niños en sí tienen cuadros víricos simples en la mayoría de casos, el niño en sí, en su mayoría, son asintomáticos”, explica la doctora. “Los niños son portadores que llegan a su casa, en la que hay abuelos, padres, madres. Ellos están en contacto con otras personas, que a su vez están en contacto con otras… La cuestión primordial es la exposición del niño”.

Masiá también recuerda que la relevancia de usar las mascarillas el tiempo estipulado. “Que no caduquen: no vale de mucho llevar una mascarilla quirúrgica de hace un mes”.

3. No ir a clase con síntomas

“Es importantísimo no llevar al niño con síntomas, porque puede crear un foco. Tenían que haberse instaurado medidas de conciliación más realistas, porque hay que intentar no dejarles con los abuelos, que los abuelos sí que son personas de riesgo y que sí se pueden poner muy malos”, recuerda la pediatra Maté. “Es muy importante no llevarles con síntomas y ser rigurosos con eso: sabemos que es difícil, pero es esencial”, incide.

No hablamos únicamente de una sintomatología de la covid. Se refiere a cualquier síntoma. “No hay manera de diferenciar un catarro del coronavirus”, sintetiza la experta. “Los síntomas son inespecíficos e imposibles de diferenciar de cualquier cuadro catarral: fiebre, mocos, dolor de garganta, diarrea…”.

Además, en los estudios publicados, se ve que los niños más pequeños, por debajo del año, sí que tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad grave si son expuestos. “Si se puede evitar que vayan a la guarde, mejor. En el resto de las edades, parece que la enfermedad es muy leve y en general no habría que hacer recomendación”.

4. No compartir juguetes ni material

Tanto el material escolar como los juguetes deberían ser de uso exclusivo, indican las especialistas. Es la manera más sencilla de que no se mezclen fluidos. “Son medidas que se pueden llevar a cabo, son sencillas y hay muchas que pueden evitar la transmisión, porque es una transmisión inadvertida mayoritariamente y que se podría parar así. Evitar compartir es evitar riesgos”, comenta la médica Maté.

Puedes leer aquí el artículo completo.