Ángel León gana el penúltimo patinete del DIARIO

Ángel Cristo León Martín salía ayer de vacaciones y lo hacía con un magnífico regalo debajo del brazo: el quinto de los seis patinetes eléctricos que sortea DIARIO DE AVISOS en colaboración con Canaauto BMW. Este padre de dos hijos, y vecino de La Gallega, resultó ganador del penúltimo de los sorteos que el periódico decano de Canarias ha venido realizando en los últimos meses. Ángel, que ya tiene experiencia en el uso de esos vehículos, se mostraba especialmente contento con este vehículo que, admitió, vendrá a sustituir al que ya utiliza para ir al trabajo. “Tengo un patinete eléctrico que uso para ir a trabajar, pero no tiene nada que ver con este otro, este es una maravilla”, confesó con una amplia sonrisa.

De esta forma, el ganador, aseguró que se llevará a Fuerteventura, el destino de sus vacaciones, el patinete, para desplazarse por la isla. Ángel León se confiesa lector de DIARIO DE AVISOS, periódico a través del que se mantiene informado. “Lo leo siempre que puedo, por ejemplo en el bar de mi madre, en el que se lee el periódico”, admite el ganador de este último sorteo del DIARIO DE AVISOS y Canaauto BMW.

Es la primera vez que le toca algo en un sorteo, “cuando me llamaron del grito que dí creo que asusté a la chica que me estaba dando la noticia”, admitió entre risas. Ángel, que se escapó de su trabajo en una ferretería para recoger la patineta, envió hasta 40 cupones. “Llevo como dos meses participando, pero la verdad es que he tenido algo de ayuda, como mi padre y otros compinches” admite de nuevo sonriendo.

A sus 36 años confiesa que en lo referente a los meses de confinamiento, “afortunadamente” en su trabajo no ha sufrido grandes contratiempos. “Estamos todos trabajando y las cosas han ido más o menos bien”.

Terminada la entrega del patinete, que realizó Mario Boro, responsable de recambios y accesorios de Canaauto BMW, junto a Juan Ignacio Rodríguez, jefe de operaciones del periódico, Ángel se subió al patinete de BMW, modelo X2 City, para dar una vuelta en los exteriores de la instalaciones de Canaauto. Lo hizo con soltura y se quedó a la primera con las instrucciones de un vehículo de alta gama en su categoría.

Se trata de un scooter pedelec eléctrico, cuyo valor en el mercado supera los 2.300 euros. Ligero, compacto y plegable, se adapta fácilmente al maletero de los coches pequeños y puede llevarse tanto en la guagua como en el tranvía. Este patinete no solo permite circular sin problemas ni emisiones, sino atravesar con rapidez la ciudad, evitando el tráfico, a velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Dispone de un pedal que es el que regula la velocidad y que permite mantenerla constante a la seleccionada por el usuario. Además cuenta con una toma de carga externa que permite cargarlo en un enchufe corriente.

< ► > Foto: Fran Pallero

Último sorteo

Los lectores de DIARIO DE AVISOS aún pueden disfrutar, igual que el ganador de este penúltimo sorteo, de uno de estos vehículos ya que, a lo largo de este mes agosto (hasta el día 31) se podrá seguir participando para llevarse el que será el último de los patinetes. Así, a principios del próximo mes se hará entrega de ese sexto vehículo, correspondiente al sorteo del mes de agosto. Para ello, pueden enviar sus cupones, antes del último día del mes, al apartado de correos 1039 de Santa Cruz de Tenerife, o depositarlos directamente en las instalaciones del periódico ubicadas en al avenida principal Dársena Pesquera, Edificio Plató del Atlántico, 2ª planta, para participar en el sorteo de este último patinete eléctrico que aún queda por entregar. La promoción de DIARIO DE AVISOS junto a Canaauto BMW se inició en enero y ha tenido una gran acogida entre sus lectores que, cada mes, se animan a participar.