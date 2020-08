El Barça presenta al tinerfeño Pedri: “Quiero aprender del mejor”

El centrocampista Pedro González ‘Pedri’, que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Barcelona para las dos próximas temporadas, manifestó que su ídolo “siempre fue Andrés Iniesta”, pero que ahora quiere “aprender del mejor, que está aquí” y que es Leo Messi.

“Espero que se quede”, confesó Pedri sobre Messi con la espontaneidad de un chico de 17 años, durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

El Barça lo fichó el año pasado del Las Palmas por 5 millones de euros y lo dejó una temporada más cedido en el conjunto insular. Ahora, el futbolista canario, que hace días que ya se entrena en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, viene para quedarse.

“Mi sueño desde chiquitito, desde que mi padre fundó la peña del Barcelona (en Tenerife), era jugar aquí”, manifestó Pedri, quien no descarta irse cedido, aunque confía en poder convencer a Ronald Koeman de que tiene un sitio en el primer equipo.

“Mi primera opción es quedarme y aprender aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a toda la gente y disfrutar y crecer con los mejores del mundo”, afirmó.

El nuevo secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes, desveló que el club ha recibido “muchísimas ofertas para su cesión, de equipos de Primera División e importantes de Europa”, pero que la idea que tiene la entidad es que Pedri, que tiene una cláusula de rescisión de 400 millones, pueda estar aquí muchos años”.

Planes aprovecho el acto para defender la gestión al frente de la secretaría técnica de Éric Abidal, que dimitió en el cargo el martes pasado: “Abidal se merece que hoy tenga un reconocimiento para él. Hicimos un buen trabajo estos dos años y una muestra de ello es el fichaje de Pedri”.

En este sentido, Planes subrayó que el Barcelona quiere “construir un equipo de gente joven, con energía y calidad alrededor de Leo Messi”, que en las próximas horas se reunirá con Koeman antes de decidir su futuro.

Y uno de ellos es Pedri, “un jugador que puede marcar una etapa importante en el club”, apuntó Planes. “Fue un fichaje muy rápido, se hizo en un mes, porque rápidamente vimos que era un jugador de perfil Barça. El típico jugador canario con mucho talento, descarado y polivalente. Nos irá muy bien porque queremos construir un Barça joven con ilusión y de futuro”

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fue más allá al definirlo como “uno de los jugadores de la generación del 2000 con más talento de Europa” y dijo no tener dudas “de que estamos ante una de las próximas estrellas del fútbol europeo”.

A Pedri, sin embargo, no le asusta que en él se hayan depositado tantas expectativas. “La presión es lo peor que un futbolista puede tener. La presión te las has de quitar desde el primer momento y cambiarla por ilusión”, señaló.

Y es que el nuevo centrocampista azulgrana se define como “un jugador que siempre quiere la pelota y se divierte jugando al fútbol” y esa actitud cree que son claves para triunfar.

Además, no tiene miedo de que el fichar por un ‘grande’ puede cambiarle, y aseguró que, al contrario que otro canario que triunfo en el Camp Nou, Pedro Rodríguez, que llegó como Pedrito y acabó siendo Pedro, no piensa quitar el diminutivo a su nombre.

“Lo he tenido de chiquitito y no tengo ningún problema. Quiero mantenerlo porque todo el mundo me conoce así. Mi familia me llama Pedri”, concluyó.