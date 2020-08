“El Estado no ‘requisa’ los remanentes, los devuelve libres de déficit”

Diario de Avisos / Ahora.plus

El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha acordado que insistirá en la necesidad de que se derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que se suprima la regla de gasto para el próximo año o que se cree un fondo de reconstrucción municipal del que se puedan beneficiar tanto los ayuntamientos que cuentan con superávits y remanentes como los que no tienen. “Se trata de una Ley Orgánica que exige un apoyo con el que ahora mismo no contamos, pero es una Ley que se aprobó en 2012 y que venimos arrastrando”, recordó María Concepción Brito (PSOE), alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Fecam. Sin embargo, añadió Brito, “es muy probable que para 2021 se pueda suprimir esa restricción de gastos” a la que están sometidas las entidades locales en virtud de la Ley.

Por su parte, en una reunión telemática, ayer el alcalde Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez se reunió con alcaldes de diferentes formaciones políticas para acordar una declaración conjunta de rechazo al decreto ley. Los participantes fueron los regidores de Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz), Granada (Cs), Lleida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (JxCAT), Zaragoza (PP) y Valencia (Compromís). Bermúdez considera que “los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

En este aspecto, la presidenta de la Fecam considera que “el reparto no puede ser equitativo porque no sería justo para aquelos municipios que han cumplido la Ley y que han ahorrado esos fondos, lo cual no quiere decir que los municipios sin remanentes no vayan a recibir ayudas económicas para atender sus necesidades”.

En virtud de este acuerdo, que salió adelante con el único apoyo del PSOE y gracias al voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero, el Gobierno de España dispone del superávit de las entidades locales a cambio del reparto de un fondo de 5.000 millones de euros, del que quedarían fuera los ayuntamientos sin remanente, que es el caso de estas ciudades que conforman esta” liga de alcaldes”.

La presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, confía en que el acuerdo alcanzado en la Unión Europea y el trámite parlamentario permitan al Gobierno “atender las necesidades de todos los ayuntamientos, independientemente de su salud financiera, dada la situación extraordinaria que afrontamos”, y señaló que las discrepancias de los alcaldes en desacuerdo viene dada por el hecho de que “ se trata de municipios que no tienen remanente de Tesorería” y que no obstante la Fecam busca incluir en el acuerdo medidas para paliar la situación de las entidades locales sin superavit. Entre esas medidas, la presidenta de la Fecam, habló de que “por una parte, se puedan constituir préstamos para compensar los gastos de la Covid, y por otra parte, el acceso a fondos extraordinarios para la reconstrucción, procedentes de la UE”.

A falta de algunos detalles para concluir la redacción de la declaración, los ayuntamientos en desacuerdo reclaman poder disponer libremente de sus ahorros y, además, que puedan gastarlos en lo que quieran y no “en lo que quiera el Gobierno de España”, según adelantó el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. También exigen una flexibilización de la regla de gasto y una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que piden “una mínima educación” y que les reciba a todos.

Del mismo modo, el conglomerado de alcaldes también enviará el documento a todos los primeros ediles de capitales de provincia y de ciudades de más de 100.000 habitantes que quieran unirse a sus reivindicaciones, con el objetivo de sumar más ayuntamientos a la causa a partir de septiembre.

En este sentido, Jorge Azcón se ha dirigido a aquellos alcaldes que estén pensando en “mandar sus ahorros” al Ministerio de Hacienda y les ha dicho “que se lo piensen”, porque “puede no ser prudente” si luego el real decreto no se va a convalidar.

Por otra parte, Azcón ha considerado que el Ministerio debería hacer una reflexión antes de recibir a los alcaldes, porque la propuesta que han puesto encima de la mesa es “un problema” y no “una solución”.

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz (NC), cuyo municipio tiene 37 millones de euros de superavit, también expresó su disconformidad con el acuerdo de la FEMP con el Ministerio de Hacienda. “A mí sinceramente me parece un verdadero corralito, una requisa, un hurto a los fondos que los ciudadanos de Tacoronte han ahorrado para situaciones como esta”, dijo el edil, que aboga por el manejo directo de los fondos, algo que no permite la ley actual. sin embargo, a este respecto, Brito arguye que “el Estado no requisa los remanentes, los devuelve libres de deficit, el Estado lo asume ya que los ayuntamientos no podemos tenerlos, según el artículo 135 de la Constitución”.

En el caso concreto del PP, grupo con 88 diputados, se han referido con dureza al acuerdo entre el Gobierno y la agrupación municipalista, e incluso han amenazado con llevarlo a los tribunales a lo que Brito respondió que “el acuerdo es vountario y es una forma de proveer de fondos que de otra manera no serían accesibles bajo la normativa vigente a los ayuntamientos. No es obligatorio, y son libres de mantener sus ahorros, pero sin forma de disponer de ellos”.

ofensiva

Asimismo, estos grupos han anunciado que lanzarán una ofensiva parlamentaria para lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit.“

Una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.

Además, los partidos representados en la reunión ya han manifestado su voto en contra a la convalidación del real decreto en el Congreso de los Diputados, lo que significa que “muy posiblemente” no saldrá adelante. “Estamos buscando soluciones para todos, y solo puedo decir que en este momento estamos buscando los apoyos y los compromisos necesarios para distribuir fondos en una situación extraordinaria, y que seguimos trabajando para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que insisto, procede del Gobierno anterior”.