Messi se planta: confirma al Barcelona que no se presentará a las pruebas PCR

Leo Messi mantiene el pulso al FC Barcelona y ha trasladado al club que no acudirá a las pruebas PCR antes de los entrenamientos y que estaban previstas para este domingo. El delantero pidió una reunión para pactar una salida amistosa, pero la respuesta no fue la esperada y de esta manera se declara en rebeldía: no puede entrenar si no se hace las pruebas y el lunes comienza la pretemporada.

El astro argentino sigue manteniendo su postura. Quiere abandonar el Barça y de manera gratuita, pues no hay ningún club dispuesto ni con posibilidades de desembolsar los 700 millones de euros que marca su cláusula. Es por ello que pidió a la entidad una reunión amistosa para pactar una salida. Un cambio de estrategia producido este viernes tras el asesoramiento de sus abogados y que no encontró ningún feedback en la directiva de Josep María Bartomeu.

La respuesta de la cúpula fue clara: solo se sentarán si es para hablar de una renovación o continuidad de cara a la nueva temporada. Todo un órdago del club que llega después de que Bartomeu ofreciera su dimisión a cambio de una declaración pública de Messi asegurando que se quedaría.

El delantero, tras esa negativa, va un paso más allá. No realizarse las pruebas PCR es un claro ejemplo de cómo ponerse en rebeldía en tiempos de la Covid-19. Si no pasa esas pruebas médicas y que se habían organizado para este domingo, ningún jugador puede reunirse con el grupo. Además, teniendo en cuenta que suele existir un plazo de 24-48 horas para obtener resultados, no pasar por el proceso este sábado haría imposible entrenar el lunes, cuando el Barcelona comienza su pretemporada.

