Mojo Rojo gana el XVII Concurso Regional de Cartas de Vinos

El jurado, que ha estado presidido por el sumiller Javier Gila, uno de los mejores profesionales de España, ha elegido por unanimidad al restaurante Mojo Rojo (Bajamar) ganador de la XVII Edición del Concurso Regional de Cartas de Vinos para Hostelería, Restauración y Tiendas Especializadas organizado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias Canary Wine, y que tiene como finalidad mejorar y aunar esfuerzos en la presentación y contenidos de las cartas de vinos de los restaurantes canarios, y que los clientes y consumidores puedan sentirse más informados y conocedores de las bodegas de cualquiera de las once DO.

El jurado valoró, además de la presentación de la carta, la amplitud en cuanto a la información, el número de referencias y los tipos en los diferentes grupos de vinos de las DO Islas Canarias Canary y de cualquier otra Denominación de Origen del Archipiélago, así como nacionales e internacionales, que ofrece el establecimiento ganador a su clientela.

La entrega del galardón tuvo lugar esta semana en la sede del Consejo Regulador – sita en La Guancha – en un sencillo acto que contó con todas las medidas de seguridad requeridas por la actual situación sanitaria. El mismo fue presentado por la periodista de Canarias Radio Laura Afonso y presidido por Juan Rubén Ferrera, presidente de la DOP Islas Canarias Canary Wine, quien hizo entrega del galardón al maître y al sumiller del restaurante Mojo Rojo Iván Expósito y Daniel Monroy, respectivamente. Mojo Rojo está ubicado en Bajamar (La Laguna).

De la mano del propietario del establecimiento, Raúl Clemente Cáceres, tradición y vanguardia conviven en armonía, ofreciendo cocina de mercado basada en la sencillez y en la pasión por el producto canario. Mojo Rojo parte de una filosofía que es retroceder en el tiempo y retornar a los verdaderos orígenes canarios para, de esta forma, evolucionar en su cocina. Es por ello que han apostado por recuperar la tradicional cocina de leña para disfrutar de unos arroces que son una verdadera delicia al paladar, así como la elaboración propia de gofios, escabeches, ahumados y un sinfín de propuestas en carta novedosas y originales.