“No es grave”: Olatz, la joven a la que han detectado tarde su cáncer por culpa de la Covid

“La COVID-19 ha hecho muchísimo daño a otras enfermedades; a su detección, a su seguimiento y a su curación”. Es el mensaje que inicia Olatz Vázquez en Twitter el pasado 21 de agosto. “Abro hilo”, que en el argot tuitero significa que en los siguientes mensajes tratará de explicar los motivos de su primera afirmación. Vázquez es periodista. También fotógrafa. “Escribo cosas que pienso”, asegura en su biografía. Le detectaron un cáncer gástrico hace dos meses. Este es su testimonio en primera persona:

“El 9 de junio de 2020 me diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien.

Sus respuestas eran siempre la misma: “Eres joven; será una celiaquía, una gastritis, una úlcera… “. Hasta me recomendaron ir al ginecólogo porque quizás, y cito textualmente, “estaba confundiendo dolores abdominales con dolores menstruales”.

