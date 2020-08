Sal y pimienta: José Andres ya está en Líbano para atender a los más necesitados

La labor humanitaria y solidaria permanente que está desarrollando el chef José Andrés (Mieres, Asturias) no tiene parangón en la historia. Nada más conocerse la explosión en el puerto de Beirut (Libano), que ha dejado casi 200 muertos, 6.000 heridos y miles de personas que se han quedado sin hogar, puso en marcha su dispositivo, a través de World Central Kitchen, para dar de comer a todos aquellos que lo necesiten. No solo eso, sino que él mismo se trasladó a Beirut para ponerse manos a la obra. Su candidatura para ser nombrado premio Nobel de la Paz cada día está más que justificada. Hay que recordar que durante los meses del confinamiento por la Covid-19 también estuvo presente en varias provincias españolas para cocinar y atender a los más necesitados, al igual que lo hizo en otras partes del mundo.

El chef asturiano será reconocido en San Sebastian Gastronomika

San Sebastian Gastronomika, que este año celebra su XXII edición en directo, sin público, y virtual del 5 al 9 de octubre, también ha decidido distinguir a este chef, ahora afincado en Washington, por su labor humanitaria y su apuesta solidaria permanente. Otro de los premiados será el periodista Ignacio Media que recibirá el Albornà i Torras por su contribución al periodismo gastronómico en América Latina en los últimos diez años. También colabora, entre otros, con El País. Participó en el libro Raíces. Diálogos entre el productor y la cocina, promovido por el BBVA en colaboración con los hermanos Roca de El Celler de Can Roca, donde se pone cara al sector primario. De la islas hablaron de los quesos de Gran Canaria, de la papa bonita de Icod el Alto (Los Realejos) y de los cafetales, situados en la zona de Agaete.

Convocada la XXIV Edición del Concurso Regional de Mieles

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige Javier Parrilla, ha convocado la XXIV edición del Concurso Regional de Mieles, cuyo plazo de presentación de muestras concluye a las 14.00 horas del próximo 23 de octubre. El certamen persigue valorizar y difundir las características organolépticas de las mieles que se producen en la isla y, en general, en todo el Archipiélago, además de apoyar la profesionalización del sector y las marcas comerciales de las mieles locales.

Abierto el plazo para los premios enogastroturismo de la ULL

La Universidad de La Laguna, a través de su Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, abrió el 5 de agosto el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Enogastroturismo 2020, en la que será su séptima edición. Las propuestas se pueden presentar a través de la sede electrónica de la ULL, cuyo plazo estará abierto hasta el próximo 18 de septiembre. Los premios tienen como fin reconocer la iniciativa, originalidad y buenas prácticas en vitivinicultura, enoturismo y turismo gastronómico.

La Guindilla

Fumar o no fumar en las terrazas

Fumar o no fumar en las terrazas de bares y cafeterías es sin duda una medida más que polémica. La Xunta de Galicia ha sido la primera que ha adoptado la decisión de prohibir fumar en las vías públicas y en las terrazas de bares y cafeterías si no se guarda una distancia mínima e inmediatamente se ha abierto el debate en las otras comunidades autónomas. No hay que olvidar que con la prohibición de fumar en recintos cerrados muchos negocios de restauración tuvieron que ampliar el local con terrazas para evitar una pérdida de clientes y evitar el cierre. Otro aldabonazo más para el sector.