Arte urbano que cabe en un lienzo

Aplicar en un lienzo todo aquello que solemos atribuir al arte urbano y hacer además que confluya la estética pop. Observar la obra de Alberto León quizás tenga que ver con esa mirada contemporánea en la que el arte se concibe como un mestizaje, y también como un discurso que se despliega en varias direcciones.

“De la escuela de arte (la Fernando Estévez, en Tenerife, donde cursó estudios de Diseño Gráfico, que luego amplió en la Elisava de Barcelona) salí con unas herramientas y unos recursos que me han permitido crear e ir construyendo”, apunta el artista lagunero. “El estilo -subraya- no se logra de la noche a la mañana, sino con la disciplina y la constancia; con ser optimista y empeñarte en no caer en la frustración; con inspirarte en otros artistas y estar siempre despierto. Y sobre todo, con trabajar, pues a medida que trabajas marcas tu estilo”.

De esa manera, entre el street art y el pop art, las tipografías, el color, la composición y otros aspectos vinculados a su formación como diseñador gráfico, Alberto León va levantando un discurso propio desde su tienda-galería de arte de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Unas temáticas relacionadas con la sátira política, el erotismo, la actualidad, la infancia o las escenas cotidianas. “Si antes recurría a menudo a iconos y celebrities -explica-, ahora me centro en trasmitir mi forma de ser”. Lo más laborioso es contar con una “idea que tenga fuerza y visualizarla”. El resto consiste en salir a la calle, hablar con la gente, buscar los personajes, los colores, sacar fotografías, para luego representarlo todo a mano.

GRAFFIK GALLERY

Los trabajos de Alberto León se hallan expuestos de forma permanente en la londinense Graffik Gallery, uno de los espacios dedicados al arte callejero más relevantes del mundo. Allí, por ejemplo, se pueden apreciar también los del célebre -y desconocido a la vez- Banksy. De igual manera, la obra del artista tinerfeño ha estado expuesta en diversos puntos de España, en Francia, Italia y Estados Unidos, y ha viajado, tras ser adquirida, a Alemania, Noruega, Rumanía, Bélgica, Suiza, Portugal, Argentina o México.