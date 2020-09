Dan negativo las 22 personas en contacto con el positivo del albergue

Las 22 personas, usuarios y trabajadores, que habían mantenido contacto con el caso positivo de Covid-19 que se detectó la pasada semana en el Centro Municipal de Acogida (CMA) de Santa Cruz, han dado negativo en las pruebas que se les han realizado, según confirmaron ayer desde el Ayuntamiento capitalino. Además, ningún otro usuario del centro ha manifestado síntomas, pero, aún así, el Consistorio mantendrá aún por unos días más el protocolo del Servicio Canario de la Salud que se pone en marcha cuando se da un positivo, según apuntaron desde el Ayuntamiento.

Cabe recordar que fue la semana pasada cuando fuentes municipales confirmaron a DIARIO DE AVISOS que un usuario del centro había dado positivo en Covid.

Al parecer, se trataba de un usuario no habitual, que acudía de forma esporádica al albergue. Esto obligó a la realización de pruebas a otros 11 usuarios que mantuvieron contacto con él en algún momento, así como a otros 11 trabajadores que también lo atendieron en sus visitas. En total fueron 22 las personas que se vieron afectadas por este caso.

Según informaron desde el Ayuntamiento capitalino, tras detectarse este positivo, se puso en marcha de inmediato el protocolo del Servicio Canario de la Salud, que tomó el mando de la situación, procediendo a la desinfección de las instalaciones, la localización de los contactos más estrechos y la realización de las pertinentes pruebas. Este positivo no afectó al funcionamiento del albergue, que continuó con su atención a las personas sin hogar.

Desde el Consistorio se pone en valor el trabajo realizado hasta ahora por el CMA, cuyas medidas de seguridad habían evitado que, hasta la pasada semana, se hubiera registrado ningún caso de coronavirus entre sus usuarios. Recuerdan que en su interior es obligatorio el uso de mascarillas, que se ha dividido el servicio de comedor para que no haya aglomeraciones y que se han respetado las distancias de seguridad.