El hotel GF Fañabé cierra de forma temporal ante el escaso ritmo de reservas

GF Fañabé, hotel de 4 estrellas perteneciente a GF Hoteles, cerrará sus puertas a finales de este mes de forma temporal debido a las bajas ocupaciones y el escaso ritmo de reservas para las próximas semanas a causa de la incidencia de la COVID-19, lo que ha llevado a Grupo Fedola a adoptar esta decisión.

La presidenta del Grupo Fedola, Victoria López, afirma que se trata de una medida necesaria para mantener en condiciones óptimas el estado financiero del grupo; un cierre que califica de triste porque “pone en ERTE a 150 compañeros y porque nos sentimos abandonados por una inacción de las administraciones públicas”.

A este cese se suma el aplazamiento de la reapertura de GF Noelia, en Puerto de la Cruz, prevista para el mes de octubre. La cadena mantiene abiertos el GF Isabel y GF Victoria a la espera de que se implanten los corredores de seguridad turísticos en las islas, en especial con Reino Unido, que es el principal mercado emisor para Tenerife. Esta vieja reivindicación del sector supondría la puesta en marcha de test en los países de origen y en destino.

Para López es imprescindible poner en práctica estos test: “Llevamos meses pidiendo que se tomen decisiones que afecten directamente al sector turístico y se está perdiendo el tiempo, muchas empresas de capital canario ya no podemos aguantar más. Se trata de una situación que no nos podemos permitir, debemos cuidarnos desde un punto de vista sanitario, pero no olvidemos que si las islas entran en un cero turístico nos vamos directamente a la miseria”, aclaró.

La presidenta de Grupo Fedola es consciente de que existen negociaciones entre gobiernos estatales y locales con turoperadores y diferentes organizaciones empresariales para buscar soluciones, pero a la vez puntualiza que los resultados de esas negociaciones pueden llegar demasiado tarde. Aun así, López mantiene ciertas expectativas por conocer las conclusiones del encuentro que mantendrán en los próximos días los responsables turísticos de la UE.