Fallece Stevie Lee, protagonista de ‘Jackass’

Stevie Lee, uno de los más conocidos protagonistas de la serie documental ‘Jackass’, todo un fenómeno que comenzó a finales de los 90, falleció en su vivienda a los 54 años sin que, por el momento, hayan trascendido las causas.

Lee también fue protagonista de la lucha libre americana, donde, bajo el apodo de Marioneta supone aprovechar la popularidad cosechada tanto en la serie como en una película que fue estrenada en cines con relativo éxito.

Su familia ha puesto en marcha una colecta para poder costear su entierro.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020