Héctor Gómez: “El pacto progresista es, sin ninguna duda, el mejor posible para gobernar Canarias; con CC ya fracasamos en el pasado”

Para subir en bicicleta de Guía de Isora hasta el teleférico del Parque Nacional de Las Cañadas hacen falta buenos pulmones, un corazón que lo aguante y la disciplina mental suficiente para no sucumbir al esfuerzo agotador que siempre precede a la satisfacción de haber conseguido el objetivo. Dice el diputado Héctor Gómez, secretario federal de Relaciones Internacionales del PSOE, que él tarda una hora y pico en hacer el camino. Con esa resistencia, midiendo las fuerzas y las palabras, se desenvuelve también con soltura en la política española como representante canario en el Congreso, donde también es portavoz de Asuntos Exteriores de su partido. Allí se negociarán en los próximos meses unos Presupuestos Generales del Estado que serán vitales para estas Islas, cuya economía ha sido especialmente golpeada por la pandemia. Fue director de Turespaña tras la censura a Rajoy.

-Nos hemos convertido en zona de riesgo para Alemania, el segundo mercado emisor de turistas para Canarias después del Reino Unido. Está la cosa fatal, ¿no?

“Hay que trabajar en dos direcciones. Evidentemente, en reducir los indicadores de la pandemia, que han sido muy buenos en Canarias hasta estos últimos rebrotes. Y, por otro, en buscar acuerdos con los países donde están los principales mercados emisores, que es lo que están haciendo los ministerios de Asuntos Exteriores y de Industria y Turismo. Esos acuerdos tienen que pivotar sobre una movilidad segura que pasa por pruebas sanitarias en origen -PCR, test, lo que se decida-, y antes de regresar. Los países exigen esa corresponsabilidad. Hasta ahora, no habían sido receptivos a este tipo de acuerdos y lo que se ha hecho es cerrar fronteras. Y cuando hubo alguno, como en Alemania con Baleares, finalmente dejó de funcionar porque no había suficiente afluencia, y porque los brotes en destino no garantizaban una movilidad segura”.

-Pero hace unos días, el vicepresidente, Román Rodríguez, recordaba que, en un contexto de pandemia mundial, la gente, simplemente, no está viajando…

“Estamos sufriendo una situación muy complicada. Ha habido mucha interlocución con el sector. Con los sindicatos, con las patronales, con los representantes de los comerciantes. No podemos plantearnos una perspectiva de flujos turísticos como en el pasado, porque la realidad es otra. Pero no podemos renunciar a que la movilidad segura se establezca. Y me consta que agentes turísticos como los turoperadores también están por este instrumento”.

-¿Por qué es tan difícil que el Estado autorice a Canarias a hacer la PCR en puertos y aeropuertos mientras se establecen esos corredores seguros?

“Yo creo que se han establecido otras vías de control, que son las que el Ministerio de Sanidad ha considerado oportunas, como la toma de temperatura. ¿Dónde están los principales focos? ¿En la movilidad o en los encuentros multitudinarios? Porque si hablamos de movilidad, mire la gente que utiliza el metro en Madrid todos los días… ¿Hay que hacerles pruebas? Según algunos estudios, hay más de un 99% de posibilidades de que uno no se contagie en un avión”.

-Y, entonces, ¿por qué cuesta tanto decir que las PCR en destino tienen un impacto limitado? Hay gente que las defiende como si fueran fundamentales…

“Lo que hay que decir es que las medidas se toman en función de criterios sanitarios, que hay una coordinación entre los consejeros y el ministro de Sanidad como nunca antes, que se ha avanzado mucho, que tienen información de primera mano de los especialistas. Y que las decisiones se han ido consensuando. En otros lugares, lo que han hecho es optar por cuarentenas, que son una barrera absoluta para la movilidad que implica el turismo…”

-¿No nos abrimos demasiado rápido después del confinamiento? Pienso en sectores como el ocio, tan difíciles de controlar…

“Posiblemente, ante una situación en la que el país no contaba con un manual para entrar o salir de una pandemia, se producen grandes aciertos, pero también errores. Mientras no tengamos una vacuna, o más de una, vamos a tener que convivir con esta realidad y hacerla compatible con la actividad social, la actividad económica, la movilidad, y para eso se requiere de mucha responsabilidad, control y medidas cuando no se cumplen las normas. Hay que ser conscientes de la enorme gravedad de esta pandemia. La mayor parte de la población se ha comportado de una manera ejemplar, pero hay una pequeña parte de la ciudadanía que no atiende a los criterios sanitarios, como los negacionistas que han salido a manifestarse. Afortunadamente, con los conocimientos que tenemos ahora, estamos en una posición mucho mejor para afrontar estos rebrotes.”

-La patronal hotelera ha hablado de un frente común ante Madrid porque dice que no se nos escucha…

“El PSOE y sus diputados canarios vamos a defender, como los que más, los intereses de las Islas. Y claro que nos podemos poner de acuerdo con sindicatos, patronal y otras formaciones políticas cuando el objetivo sea que Canarias cuente con los mejores instrumentos para afrontar esta situación. Y le doy ejemplos: la moratoria de hipotecas, la prórroga de los ERTE, los créditos ICO, que Calviño acaba de decir que se van a extender… O medidas para la reactivación como el ‘Recovery Plan’ negociado en Europa, que son 140.000 millones para España con los que el Gobierno central está trabajando para una correcta utilización de los recursos y para una reconversión de muchas tendencias económicas en Canarias. Pero donde no vamos a estar es en la batalla partidista para sacar rédito electoral de una situación tan complicada como esta.”

-CC y PP sostienen que el Gobierno canario es complaciente con Sánchez…

“Ante un Gobierno de Canarias estable y sólido, lo que se intenta provocar es la inestabilidad en las instituciones de Canarias. Y ya pasó en el Ayuntamiento de Santa Cruz. La ciudadanía decidió, se conformaron los gobiernos y otros se quedaron en la oposición. Y también tienen un papel fundamental. Pero criticar no es desestabilizar, como está intentando hacer Vox con la moción de censura en España o algunos en Canarias. Me gustaría ver una oposición más constructiva en una situación tan difícil como la de la pandemia”.

-Hay sectores en su partido, sobre todo en Gran Canaria, que no harían ascos a un pacto con CC…

“El acuerdo existente ahora mismo en Canarias es, sin lugar a dudas, el mejor posible. Un pacto entre formaciones progresistas es extraordinario para Canarias. Y una grandísima mayoría del PSOE piensa eso. Igual que lo es el acuerdo para el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de La Laguna. Ya hubo acuerdos con CC en el pasado que no alcanzaron las expectativas y se rompieron”.

– ¿Qué le parece el revuelo que se ha montado en Sí Podemos Canarias y una parte del PSOE con el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud, cargo que ya ocupó durante el Gobierno de Fernando Clavijo?

“Es una decisión que le compete al presidente del Gobierno de Canarias y al consejero de Sanidad. Y que tiene que cumplir unos objetivos, como son mejorar la situación sanitaria en Canarias y luchar contra la pandemia, así como mantener un clima óptimo entre los profesionales de la sanidad. Hay espacios en el partido donde se podrá debatir ese malestar de algunos sectores. Y, por supuesto, absoluto respeto hacia la posición de Sí Podemos Canarias”.

-Se lo pregunté en la última campaña electoral: ¿va a cumplir el Gobierno de Sánchez con el REF?

“Tenemos que cumplir con los acuerdos establecidos, evidentemente. Y, probablemente, tengamos que ir incluso más allá que lo que determina nuestro propio REF, porque la situación actual requiere de un esfuerzo mayor. No solo en temas de protección social, sino en impulsos extraordinarios a nuestra economía, en parte gracias al ‘Recovery Plan’ aprobado en Europa. Hay que hablar de movilidad segura para ir recuperando turismo, pero también de otras actividades para reflotar nuestra situación económica.”

-La diversificación de la que siempre hablamos, pero nunca hacemos… ¿Esta es la buena?

“Parte de esos caminos de modernización ya están trazados en el acuerdo europeo. Creo que estamos inmersos en un proceso de cambio obligatorio por la propia transición ecológica en un contexto de cambio medioambiental, con unos picos de temperatura tremendos. A todo eso hay que darle respuesta. Y hay que hacerlo caminando hacia alternativas energéticas. Por las propias características de nuestra tierra, podemos desarrollarnos en ese aspecto. La agricultura juega también un papel fundamental, la digitalización, ser plataforma y enlace con África, que tiene un crecimiento de población exponencial, y con América Latina y Europa. Hay oportunidades para que en Canarias surjan otros sectores que complementen al turismo.”

-¿Hay que redimensionar el sector turístico?

“Yo creo que entramos en un nuevo marco de movilidad, en una nueva interpretación del turismo. Tenemos que redimensionar, incluso por imperativo estructural, porque nos llevará tiempo recuperar porcentajes de ocupación que teníamos hasta hace poco. De todas maneras, la tendencia ya era de menos turistas y más gasto. Y eso es un nuevo marco hay que explorar, modernizar la planta alojativa, aumentar la oferta complementaria, también con impulso desde las administraciones. Otros destinos que compiten directamente con Canarias ya lo están haciendo”.

-¿No le parece que los proyectos de los trenes de Tenerife y Gran Canaria son tan caros que, quizá, de ser aceptados, podrían suponer menos dinero para otros proyectos más importantes?

“El Gobierno tiene un marco de prioridades, como lo tienen los Cabildos, que priorizan las grandes inversiones estratégicas. Pero creo que, tras la COVID, ahora hay que priorizar la protección social y el impulso a la actividad económica y a la diversificación. Desconocemos el radio de alcance de la pandemia, cuándo vamos a recuperar la actividad turística o cuándo va a llegar la vacuna, así debemos ser muy prudentes con los grandes proyectos estratégicos”.

-¿Se prorrogarán los ERTE? ¿Hasta cuando?

“Sin duda se prorrogarán. Cuando se aprobaron los ERTE con un determinado horizonte temporal, probablemente no éramos conscientes de la gravedad de la situación que se nos venía encima, así que habrá que extenderlos en el tiempo, y eso se negociará con los agentes sociales. Además, la Comisión acaba de dar el visto bueno al préstamo SURE a España de 20.000 millones para que se apruebe en el próximo Consejo Europeo. Ese dinero servirá para financiar los ERTE”.

-¿Ve factible que el presupuesto salga con Ciudadanos? ¿No sería mejor con ERC, uno de los aliados de la investidura?

“Me parece acertadísimo que Ciudadanos entre en la dinámica de ser útil al país. Y veo factible e imprescindible que haya unos presupuestos, porque son esenciales para canalizar los recursos extraordinarios que vienen de Europa para afrontar la realidad provocada por la COVID y atender las necesidades territoriales, los desajustes en temas educativos, sanitarios y sociales. No interpretarlo así sería una irresponsabilidad política. Y cuantos más aliados, mejor. El Gobierno está abierto a incorporar todos los apoyos, también del PP. Pero Casado ya dijo que, como principal partido de la oposición, no lo apoyarían. Nosotros creemos que es una situación excepcional. Pero el PP está librando ahora una batalla con VOX en la derecha para ver quién lidera la oposición al Gobierno.”

-¿Y cómo se gestiona ese día a día de tensiones dentro del Gobierno, con los dos socios discutiendo, por ejemplo, quién es el aliado adecuado para los presupuestos?

“Es un Gobierno de coalición donde hay puntos de vista distintos, pero prima el interés de España. Y no se puede renunciar al apoyo de alguien que tiene predisposición a negociar el presupuesto, sabiendo ambos partidos lo necesario que es”.

-Un tema crucial para Canarias es el migratorio. Las ONG se quejan de las condiciones en las que se aloja a los migrantes que llegan. Sobre todo, mientras esperan los resultados de la PCR. Llevamos ya muchos meses con aumento en la llegada de pateras como para que el Gobierno central no lo esté haciendo mejor…

“El desafío migratorio requiere una respuesta de Europa con una política común, y así se lo hemos dicho al Alto Representante de la UE, José Borrell. Es un reto prioritario y el Gobierno de España trabaja en esa dirección. Es algo que se ha dilatado mucho en el tiempo y seguimos viviendo una realidad dramática de vidas que se pierden y de gente que llega en unas condiciones lamentables.”

-Pero, ¿y mientras tanto?¿No cree que el Gobierno debería ponerse las pilas, por lo pronto, en la dignidad del alojamiento?

“Sí, sin duda. Me consta que hay medidas, con el objetivo de que sean de carácter inmediato, destinadas a la mejora de los CIE y a buscar alternativas que ofrezcan dignidad y buenas condiciones. Y también para seguir dialogando con quienes son aliados en esta materia, como Marruecos. Hay que volcarse y priorizar la atención a estas personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor.”

-Hay sectores donde trabajan muchos migrantes africanos que muy a menudo están en situación irregular. ¿No cree que si se dieran visados de trabajo con más facilidad en las embajadas o consulados europeos en África disminuirían considerablemente estas mortales vías de emigración?

“Por eso hablaba de la importancia de la UE, también de la Unión Africana y de la relación bilateral de España con muchos de estos países. Estamos ante un desafío para el multilateralismo. Pero no podemos seguir con estas vías migratorias de flujos irregulares que se cobran muchísimas vidas”.