La pantera negra suelta en Granada resultó ser… un gato grande

En los últimos días una noticia saltó a todos los informativos de España. Varias personas reconocían haber visto deambular a una pantera negra en Granada, concretamente entre las localidades de Ventas de Huelma y Escúzar. Llegaron a detectar, incluso, una posible huella, mientras la Guardia Civil trataba de seguir la pista del animal. Pues bien, se trata de un gato.

Según indica El Ideal de Granada, gracias al trabajo de Alfonso Azaustre, fotógrafo especializado en fotografía documental de viaje y naturaleza, se trata de un gato, tras haberlo tenido a solo 500 metros de distancia.

La Guardia Civil llegó a pedir a los vecinos que no salieran de sus casas, pero, por fin, Azaustre parece haber resuelto el misterio: “La verdad es que de lejos se ve más grande, el rabo es largo… luego cuando te acercas ya no hay duda de que no es una pantera, pero de lejos…”.

Parece que el misterio ha quedado resuelto.