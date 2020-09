Lenka Vikova: “Las Islas Canarias podrían ser el destino turístico mas seguro de Europa”

La República Checa, al igual que Alemania y Reino Unido, incluyó a Canarias el pasado mes de agosto entre los destinos turísticos no recomendados, cuyos visitantes están obligados a guardar cuarentena por espacio de 10 días a su retorno al país de origen. A pesar de esta circunstancia, Canaria Travel, el único operador turístico que además comercializa exclusivamente el destino Islas Canarias en República Checa, ha apostado por mantener el catálogo de vacaciones en el Archipiélago, así como las rutas aéreas de su compañía Smartwings, que conecta Praga con distintos puntos del Archipiélago cada semana. Canaria Travel es el primer operador que asume los costes de realización de pruebas PCR a todos sus clientes al regreso a Praga, sin imputarle el precio de la misma al coste de sus vacaciones. Lenka Vikova, fundadora y directora general de Canaria Travel, desde centroeuropa, es una de las mejores conocedoras de la industria turística del Archipiélago.

-¿Ha servido para algo esta medida aplicada por su compañía para la venta del destino Canarias?

“Gracias a esta iniciativa pionera hemos conseguido que centenares de familias no cancelen sus vacaciones en las Islas, en muchos casos organizadas desde hace tiempo, o adquiridas en cuanto se levantó el estado de alarma en España. Nos sentimos orgullosos de aportar soluciones a nuestros clientes, que en su mayoría son repetidores, en estos momentos de incertidumbre, y donde lo cómodo es quedarse en casa y no viajar”.

-¿Como soporta su modelo de negocio el incremento que supone sufragar miles de pruebas PCR a la semana sin imputárselo a los clientes?

“Le garantizo que es un esfuerzo que cuestiona nuestro equilibrio económico, porque cada prueba tiene un coste para nosotros de unos 80 euros. Somos de los pocos turoperadores en todo el mundo que solo vende a sus clientes el destino Canarias. Después de 26 años llevando a las Islas miles de turistas cada semana, créame que vamos a luchar hasta la extenuación por mantener nuestras rutas y convencer a los checos, y a los ciudadanos de otros países donde también comercializamos nuestros vuelos, de que Canarias va convertirse durante lo que dure la crisis en el destino más seguro de Europa. Estoy convencida de ello, y afortunadamente la evolución de los datos de contagios son muy positivos y nos dan la razón”.

-Gobierno de Canarias, cabildos y empresarios han anunciado importantes partidas económicas para sufragar los gastos derivados de las PCR como las que usted ha comenzado a realizar. ¿Está en contacto con estos estamentos?

“Sí, pero en realidad seguimos a la la espera de que nos confirmen cómo se va realizar el proceso de financiación de estas pruebas tan costosas. Nosotros lamentablemente no podremos soportarlo mucho tiempo más. Nuestra agencia somete en el aeropuerto de Praga, a todos los pasajeros procedentes de Canarias, a una prueba PCR, cuyo resultado se les notifica en las siguientes horas. Si es negativo, podrán realizar su vida normal. Si se detectase algún caso positivo, están obligados a guardar cuarentena y comunicarlo a las autoridades sanitarias checas”.

-¿Está usted de acuerdo con que también se hagan las pruebas PCR en origen, antes de viajar a Canarias?

“Sí, pero con un planteamiento diferente. En cuanto tengamos claro el proceso de financiar estas pruebas, la fórmula por la que apostamos es la de test rápidos antes de embarcar hacia Canarias, sin que ello suponga para el pasajero una situación de estrés. En mi opinión, tampoco tiene sentido que se realice esta PCR al llegar a Canarias, ya que si algún turista presenta un positivo en su prueba, tendría que confinarse en un establecimiento hotelero o, en en el peor de los casos, en un centro sanitario. Además, creo que este tipo de pruebas, para preservar la economía de Canarias y su modelo de industria turística, tendría que ser obligatoria, no solo para los turistas, sino también para todos los vuelos domésticos nacionales procedentes de la Península”.

-¿Tiene miedo de que esta pandemia acabe con 26 años de esfuerzo de Canaria Travel?

“Por supuesto que tenemos miedo. Pero le garantizo una cosa: no nos vamos a rendir. Al igual que hemos optado, perdiendo muchísimo dinero, por no suspender nuestros vuelos a pesar de la cuarentena obligatoria que impone nuestro país a los turistas que viajen a Canarias, ahora estamos haciendo un gran sacrificio sufragando el coste de las PCR. Tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en las gestiones de las autoridades españolas y canarias, para que establezcan cuanto antes la fórmula que defina cómo podemos seguir realizando desde Europa este tipo de pruebas con su ayuda económica. Es la única manera de que no se vuelva a producir un cero turístico en Canarias”.

-¿Se podrá salvar algún mueble en la temporada turística de invierno?

“Si la autoridades locales actúan con eficiencia y rapidez, estoy segura de que sí. Con el esfuerzo que han realizado los canarios y los Gobiernos locales para detener esta segunda ola, estoy convencida de que en breve Alemania, República Checa y otros países europeos levantarán las restricciones que han impuesto al destino Canarias. Hay que tener confianza, y sobre todo trasmitir confianza a los turistas europeos con el mensaje de que Canarias es un destino seguro”.

-¿Desaparecerán muchos operadores turísticos y agencias de viajes como consecuencia de la pandemia?

“Me gustaría decirle que no. Pero lamentablemente muchos negocios grandes, muy grandes y pequeños van a desaparecer. Esto también nos obliga a revisar nuestro modelo de negocio. En lo que a Canaria Travel se refiere, le puedo garantizar que después de un cuarto de siglo luchando por consolidar nuestro producto en Centroeuropa, con el destino Islas Canarias como protagonista, le garantizo que pelearé con todas mis fuerzas para que un virus no acabe con tantos años de esfuerzo y dedicación”.