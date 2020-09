Nauzet Trujillo acepta el más difícil todavía con su debut en Bellator MMA

Para Nauzet Trujillo siempre hay en exitoso más difícil todavía. El deportista tinerfeño fue campeón de España de muay thai. Luego lo fue de Europa, después del mundo, combatió en los mejores eventos del momento, se atrevió a firmar con World Lethwei Championship para participar en el deporte de contacto más extremo del mundo y ahora llegan las artes marciales mixtas.

Nauzet no podrá debutar todavía en lethwei, el Covid-19 impide a los luchadores extranjeros entrar en Myanmar o en Tailandia hasta el año que viene, así que el lagunero estará este fin de semana en Milán para estrenarse en Bellator MMA en un evento donde se medirá a un top mundial del kick boxing, el holandés Robin Van Roosmalen, pero ¿quién dijo miedo? Desde luego, Nauzet no.

“Lo del lethwei fue una pena porque estaba trabajando mucho, pero luego me llamaron para pelear en MMA, me dijeron que era contra Robin Van Roosmalen y me pareció una oportunidad increible aunque quedaba poco tiempo para afrontar la pelea”, desvelaba Nauzet, que desde que selló el compromiso para ir a Milán ha entrenado “mucho suelo” para adaptarse al nuevo escenario que encontrará.

“Hemos incrementado muchas horas de entrenamiento porque había que añadir el trabajo de suelo y creo que estamos bien para afrontar un combate ante Robin Van Roosmalen”, todo un campeón de Glory en dos divisiones, un kickboxer de alta escuela vencedor de Sittichai, Ristie, Kyshenko o Askerov.

“Él tiene dos peleas de MMA, primero con un wrestler, luego con un especialista en jiu jitsu y ahora supongo que querrá plantear esta pelea más en el suelo porque Bellator quiere llevarlo arriba para hacerlo un peleador completo”, señalaba Nauzet, que tiene armas para contrarrestar cualquier planteamiento de su oponente. “Estoy con muchísima confianza en que vamos a ganar, me encuentro super fuerte, hemos entrenado a tope, no tengo nada que perder”, sentenciaba el campeón tinerfeño.