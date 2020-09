Objetivo: salvar a Tenerife para salvar a Canarias en invierno

Europa sigue cerrando vacaciones en Canarias. Primero fue Reino Unido, principal mercado de las Islas, después Países Bajos y, por último, Alemania. Nunca hasta ahora el empleo de cientos de miles de canarios había estado tan amenazado, porque directa e indirectamente el empleo en las Islas depende del turismo. Sin la industria turística, que supone cerca del 35% del PIB de Canarias y el 40% de su empleo, la economía del Archipiélago se va a pique.

Hasta ahora y desde que se abrieron las fronteras, la situación no era especialmente preocupante. Todos, Administración y empresarios, ya daban por perdida la temporada de verano y de ahí que los esfuerzos se centraran en el mercado nacional y local. No obstante, los hoteles, los pocos que han abierto este verano, no han llegado ni al 30% de ocupación. De hecho, la cadena RIU anunció el viernes que la próxima semana cerrará varios de sus hoteles en las Islas debido a la baja ocupación y a las pocas reservas de cara al invierno. El temor, se centra ahora, en que otras cadenas adopten la misma decisión. Lo que sería un auténtico desastre para la economía de las Islas. “No estamos en la UVI”, dijo la pasada semana el presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, José Miguel Rodríguez Fraga, “estamos ya en paliativos si no salvamos la temporada de invierno”.

El verano ha sido la prueba piloto de lo que puede ocurrir en invierno. “Podemos perder el verano. No es nuestra temporada alta, pero Canarias no se puede permitir perder la campaña de invierno”, dicen los empresarios.

Ante esta situación, la Administración ya se ha puesto las pilas y está dispuesta a financiar, junto con los hoteleros y los cabildos, los test en los aeropuertos para dar seguridad a los viajeros. Una petición que los empresarios llevan reclamando desde el 20 de abril y que, aún hoy, el Estado, del que depende tomar esta decisión, no lo ha hecho (Canaria Travel, principal operador turístico checo, anunció anteayer que sufragará las pruebas PCR a los turistas que pasen sus vacaciones en las Islas antes de tomar el avión de regreso). Esta semana el Gobierno ha decidido ir por su cuenta y costear y hacer los test en los aeropuertos, lo que pasa es que, al no estar avalado por Madrid, estos test serán voluntarios, dependerá de que el pasajero se los quiera hacer.

Aún así, la realización de test en los aeropuertos por sí solo no hará que vengan más turistas. El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, avanzó esta semana que uno de los criterios en los que más se fijan los operadores turísticos es en el número de casos por cada 100.000 habitantes. “Los test son una herramienta muy útil para dar confianza y seguridad sanitaria a los turistas que vienen a las Islas, pero no es lo único en lo que hay que trabajar”. En este sentido, Martín propuso en DIARIO DE AVISOS que ya que Tenerife es una de las Islas con mejor solvencia sanitaria en estos momentos, es la que debe tirar de la economía y hacer promoción por separado. Para salvar la temporada de invierno, el presidente de la corporación insular propuso que Tenerife, que en estos momentos tiene unos datos sanitarios “asumibles” (26 casos por cada 100.000 habitantes) pueda hacer promoción sola como destino seguro y así tirar de la economía regional. “Si a una Isla le va bien, al resto también”.

Esta idea fue acogida con agrado por los principales empresarios turísticos de la Isla. “Hay que convencer a nuestros principales destinos para que hagan lo mismo que ha hecho Bélgica, que ha excluido del veto de viajar a Canarias a Tenerife”.

Todos han coincidido en que, aparte de los test, hay que trabajar en bajar la cifra de contagios en las Islas, “porque esta es la única forma de dar seguridad a los turistas”. En este sentido, durante esta semana han hecho un llamamiento a todos los canarios para “cumplir” con las normas sanitarias de distanciamiento social y de llevar las mascarillas, “porque la irresponsabilidad de unos pocos, puede llevar a Canarias a la ruina. Los turistas solo vendrán si las cifras de contagio disminuyen”.