“Para lograr liquidez nuestras empresas han tenido que vender unos 40.000 coches”

Quién le iba a decir al padre de mi entrevistado, Juan Antonio Jiménez Arranz, que lo que empezó con la adaptación de un furgón familiar para transporte de mercancías iba a desembocar en una empresa importante, Jocar, que lo mismo alquila furgones de reparto que coches de los llamados rent a car. Juan Antonio es presidente de APECA, la Asociación Profesional de Empresas de Coches de Alquiler, desde 2009. Un sector -el de los rent a car- muy sensible y afectado, dentro de la terrible actual crisis del sector turístico. Un sector con cifras de pérdidas escalofriantes y al que nadie ayuda. Y un sector, el de los rent a car, que será clave cuando el turismo vuelva a la normalidad, porque las empresas que han abandonado este mercado a lo peor no regresan a Canarias y a las empresas canarias, que han aguantado el tirón a duras penas, no les será fácil recuperarse. Estamos, como siempre, en Los Limoneros. Y en estos tiempos tan complicados parece difícil entonar cantos de esperanza. Juan Antonio Jiménez Arranz (Santa Cruz, 1976) es un hombre joven, que lleva -con su hermano- la empresa que creó su padre. Y también defiende diariamente los intereses de los asociados a la patronal. Es economista por la Universidad de la Laguna y realizó un máster MBA en Barcelona.

-¿Es verdad que están vendiendo coches en el extranjero, para aguantar?

“Las cifras son terribles. Unos 40.000 automóviles, la mitad del parque de rent a car de Canarias, han sido exportados y vendidos en el exterior y también en las Islas”.

-¿En qué mercados?

“En varios, en el local y, sobre todo, en los países del Este de Europa y en África. Es una tragedia”.

-¿Qué pasará cuando todo esto se normalice? Me refiero a la llegada de turistas. No habrá coches, ¿no?

“Pues ocurrirá eso que dices, que no habrá flota, que las empresas estarán descapitalizadas y en pérdidas, que las financieras nos podrán muchas pegas para adquirir nueva flota y que no será posible atender la demanda. Nada más y nada menos que eso”.

-Con lo cual los precios se van a disparar.

“Mira, todo lo barato que es ahora mismo alquilar un coche, cuando vuelva el turismo los precios no van a poder mantenerse. Se registrará una subida yo diría que brutal. Y nos pondrá en inferioridad de condiciones con otros mercados. Un destino sin coches de alquiler no sirve y mucho menos en unas Islas con la estructura geográfica de Canarias. Ocurrirá lo mismo con las plazas aéreas, que serán carísimas, inalcanzables para el tipo de turismo que recibe las Islas”.

-Ustedes son un sector vital para el de los servicios.

“El turismo se sustenta sobre cuatro patas: planta hotelera, transporte aéreo, restauración y vehículos de alquiler. Si falla una sola de ellas, el sector entra de lleno en una cojera que lo perturba gravemente”.

-Si te pones a ver, Juan Antonio, una sociedad moderna no funciona si a la hora de alquilar un vehículo no puede.

“Efectivamente, el sector del rent a car es vital en una sociedad moderna. Cualquiera que ve cómo su coche se avería, cuando llega un pariente a Canarias, cuando quiere visitar otra isla, casi todo el mundo recurre al rent a car. Podemos hablar de que somos un sector sensible, con miles de unidades que estaban en circulación y que han sido apartadas del mercado por la necesidad de liquidez de las empresas propietarias. Las de fuera, las multinacionales, se han marchado y algunas de las canarias resisten, a duras penas”.

-Se consideran maltratados por la Administración Canaria o incluso por la estatal?

“Nosotros no queremos caer en el llanto y en la lamentación continua. No se trata de eso. Pero no es justo que estemos en el tramo del 15% del IGIC cuando el tipo general es el 7%. ¿Por qué nos castigan de esa manera? Se trata de un reclamo histórico que no se nos ha concedido, ni siquiera ahora, cuando la ausencia de turismo está arruinando a Canarias y a nuestras empresas. Es muy triste que hayamos tenido que desprendernos de flota, o devolverla a los proveedores, para poder pagar nuestros impuestos y para atender nuestros compromisos financieros”.

-Supongo que las empresas pequeñas lo sufrirán más.

“Si la situación no remonta, las pequeñas empresas, el autoempleo, caerá en un alto porcentaje. Mira, como ejemplo te diré que en APECA ya hemos perdido al secretario y al tesorero de la Asociación. Se han cansado de luchar”.

-¿Los ERTE han solucionado algo?

“Los hemos mantenido de marzo a julio, pero, ¿qué sucederá en los próximos meses? Para que tengas una idea, en el mes de abril pasado las empresas de distribución a las que mi empresa les facilita furgonetas de reparto nos devolvieron 200. Fue algo inesperado. ¿Cómo vamos a poder subsistir? No lo sé, porque el panorama económico es tan incierto que tampoco sabemos lo que va a ocurrir de aquí a diciembre. Será, en todo caso, un año catastrófico”.

-Vamos a suponer que funciona lo de los PCR en origen y en destino y que se creen esos corredores sanitarios de los que todo el mundo habla. ¿Y los rent a car, de dónde los van a sacar si los han vendido?

“Podrán llenarse los hoteles en diciembre o enero, si se soluciona lo del transporte aéreo y se crea la necesaria confianza en los mercados, pero, ¿dónde van a encontrar rent a car los turistas que quieran visitar las Islas por su cuenta? ¿Cuánto les va a costar alquilar un coche si tantas empresas se han marchado o han cerrado? Pues ocurrirá que se van a aprovechar de esta circunstancias otros destinos, que han recibido ayudas de sus gobiernos y no como nosotros, que estamos completamente huérfanos de ellas”.

-¿Han solicitado esas ayudas?

“Pero si es que no pedimos nada del otro mundo. La reducción del IGIC ya te he dicho que es una reivindicación histórica, que no ha sido atendida. Exigimos, eso sí, diálogo. Sin victimismo, sino con la realidad en la mano. Habrá escasez de vehículos rent a car desde que empiece a llegar regularmente el turismo y no sabemos durante cuánto tiempo. Las pérdidas económicas de nuestras empresas han sido muy graves desde el inicio de la pandemia y continuarán hasta que se restablezca la normalidad. ¿Quién nos va a ayudar si ni siquiera nos tienen en cuenta a la hora del diálogo con las administraciones”.

(Juan Antonio Jiménez es miembro de una familia que está acostumbrada a luchar. Su padre y fundador de su empresa, José Antonio, se ganó bien la vida en el negocio de la cervecería. Su abuelo fue un conocido sastre de Santa Cruz. Se trata de una familia tinerfeña, que ha hecho del trabajo una asignatura aprobada. La crisis ha sorprendido al sector que preside con la guardia baja, nadie se la esperaba. Se hacían previsiones basadas en los datos de siempre. Pero todas las empresas han tenido que vender flota o devolverla a los proveedores. Y la restauración rápida de esa flota, repito, va a ser muy difícil. Juan Antonio está pendiente del móvil porque su esposa está a punto de dar a luz mellizas. Me cuenta que conoció a su esposa en un avión).

-Juan Antonio, a lo mejor el Gobierno pone como excusa para bajar el IGIC que se decanten por el coche eléctrico. Una especie de chantaje.

“Sería la ruina, porque tampoco estamos preparados para ese cambio. Y para las Islas no es lo más conveniente. Es preciso ampliar los ERTE y bajar el IGIC. Porque el daño que esta crisis ha hecho a la economía capitalista, y a nuestro sector en general, ya te he repetido varias veces que es terrible. Me gustaría ser más optimista, pero con los datos en la mano estaría engañando a tus lectores y a las propias empresas de rent a car que presido. Te he hablado de la armonización de las cuatro patas sobre las que se sustenta el turismo. Somos un servicio esencial y la solución no está sólo en llenar los hoteles, sino en ofrecerles facilidades a esos visitantes. Sin coches de alquiler se sentirán aislados y más en un territorio como el nuestro”.

-¿Cuántas empresas han abandonado?

“Varias. Algunas multinacionales y también varias locales han tirado la toalla. Se han ido. Quedan algunas empresas canarias que han subsistido en parte gracias al sacrificio de sus propietarios, pero labrado a fuerza de sudor y de lágrimas. Pero esas lágrimas se han quedado en los consejos de las propias empresas. No queremos llorar ante las administraciones, sólo pedir lo que consideramos justo”.

(Para las financieras, en los próximos meses, el del rent a car constituirá un sector de riesgo, a pesar de haber sido, en un tiempo, sus mejores clientes. Habrá ciertas reticencias y aumentos de intereses a la hora de financiar vehículos. Esto es algo que le preocupa mucho al presidente de APECA. Los costes de financiación serán más elevados. Lo único que pide es que no les dejen al margen de las ayudas que se concedan al turismo. Porque se consideran una parte esencial del sector servicios y, generalmente, un gremio muy castigado en cuanto a impuestos).

-Tú te mueves de manera muy importante en el alquiler de vehículos para empresas de distribución. Para ellas es muy rentable acudir a una empresa como la tuya. Porque a la hora de una crisis, devuelven los vehículos y ya está. ¿No es cierto?

“Hombre, nuestros clientes se deducen un 100%, no se ocupan ni de la mecánica, ni de los seguros, ni de los impuestos, todo lo tramitamos nosotros. Es muy cómodo, porque además dejamos que, las que quieran, y en determinadas circunstancias, rotulen sus vehículos con su nombre, a pesar de trabajarlos en alquiler. Y vamos renovando su flota, de acuerdo con sus necesidades. Nosotros les ofrecemos un servicio completo. Disponemos, incluso, de talleres propios para solucionar las averías de todos nuestros vehículos y los sustituimos inmediatamente cuando es menester”.

-¿Cuál es la vida útil de un vehículo rent a car?

“Cinco años, a pesar de que la ley permite alargar esta vida hasta los siete”.

-¿Hay algún brote de esperanza en esta crisis, Juan Antonio?

“Supongo que nuestra obligación es ser optimista, pero que nos den algunos mimbres para fabricar la cesta. Si la planta alojativa envejece, no hay vuelos, si te dan de comer mal y si no tienes coches que alquilar sería la ruina total para cualquier destino. Afortunadamente, no se dan todas esas circunstancias negativas, pero es preciso ayudar a los que, cuando todo vuelva a la normalidad, necesitarán del empujón necesario para que una de las patas de las que te he hablado no falle. Canarias no puede dejar de ser, de la noche a la mañana, uno de los principales destinos turísticos del mundo”.

-Pues sobran más palabras, amigo.