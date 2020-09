Will Smith alquila en Airbnb la mansión de El príncipe de Bel Air

Tras la esperada reunión del reparto de ‘El príncipe de Bel Air’, ahora los fans tendrán la oportunidad de vivir una experiencia mucho más inmersiva. La icónica mansión donde estaba ambientada la mítica sitcom de los 90 se ha convertido en un “piso turístico”. La casa está disponible para alquilar durante unos días en la plataforma Airbnb en una iniciativa que cuenta con la participación de Will Smith como anfitrión y que se enmarca para celebrar el 30 aniversario de la serie.

Desde el 29 de septiembre, todos aquellos que vivan en Los Ángeles tendrán la oportunidad de alojarse unos días en la lujosa mansión. Eso sí, debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus, solo se permitirá que se instalen grupos de, como mucho, dos personas que vivan en el mismo domicilio.

El coste será de tan solo 30 dólares y el alojamiento únicamente estará disponible para alquilar durante cinco días: el 2, el 5, el 8, el 11 y el 14 de octubre.

hey…who turned on the lights?

will smith is opening the doors to the iconic fresh prince mansion for a limited time—only on airbnb. https://t.co/EvTee1U7oc pic.twitter.com/Wm2c6J5Hve

— Airbnb (@Airbnb) September 14, 2020