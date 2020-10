Castigo menor para Zarfino: un partido alejado de los terrenos de juego

Gio Zarfino solo estará un partido alejado de los terrenos de juego después de ser expulsado el pasado miércoles en El Toralín. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó las alegaciones presentadas por el CD Tenerife y sancionó con un encuentro al centrocampista uruguayo.

El jugador fue expulsado con tarjeta roja directa por, según quedó reflejado en el acta, gritar “a viva voz” la expresión “grita como una maricona”, refiriéndose al dorsal 9 de la Ponferradina.

El CD Tenerife presentó alegaciones a esta cartulina para intentar conseguir que el mediocampista no fuera castigado. El club argumentó que la desconsideración del blanquiazul no fue dirigida a un contrario, tal y como refleja el acta, por lo que no sería sancionable, al no estar tipificada en el Código Disciplinario.

Por su parte, el órgano federativo entiende que “la realidad de la expresión descrita en el acta no solo goza de la presunción de veracidad, sino que es reconocida por el propio club, siendo patente que la misma estaba referida a la actuación del jugador contrario, teniendo un carácter, no solo desafortunado, sino ofensivo hacia el mismo”.

El castigo impuesto al charrúa, que pidió disculpas nada más acabar el encuentro con un vídeo que colgó el club tinerfeño en sus medios de comunicación, es la menor que se le podía haber impuesto, puesto que el artículo por el que se le sanciona (artículo 116 del CD RFEF) recoge posibles suspensiones de entre uno y tres encuentros.

Un partido de sanción

De esta manera, el charrúa estará fuera un partido, que será la cita de mañana contra el RCD Espanyol. Podrá reaparecer en la siguiente, que nuevamente se jugará entre semana, en este caso contra el Lugo, nuevamente en el Heliodoro.