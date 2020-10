Crea tu juego, el método de una tinerfeña que combina el deporte con la educación en valores

Es a edades tempranas cuando, en cualquier ámbito de la vida, vamos construyendo el adulto que seremos. El deporte resulta clave para el desarrollo de los más pequeños y, por suerte, cada vez más encontramos herramientas que se antojan necesarias a la hora de formar, no solo deportistas, también personas. Con esa clara intención apareció en su día FootZine bajo el nombre de Crea tu juego, una herramienta clave para los más pequeños.

Sonia Castro es una apasionada de su trabajo. La Psicología Deportiva fue siempre su gran pasión, incluso cuando esta se veía con cierto escepticismo por las personas implicadas en las actividades deportivas. Tras su paso por varios clubes de la Isla tiene, cada vez más claro, la obligación de impulsar acciones en este ámbito.

“La idea surge de la necesidad de mantener un seguimiento durante toda la temporada para cada jugador y jugadora. Esto va dirigido, sobre todo, para edades entre seis y diez años”, señala Castro, creadora de este libro de actividades en el que los pequeños deportistas exponen su crecimiento, inquietudes y reflejan la relación diaria, no solo con el resto de sus compañeros, también con una actividad que pasa por ser su pasión.

“El objetivo que se busca con este libro es crear una especie de diario en el que se va guardando una serie de información clave de cara a enfocar cómo va su autoestima, su motivación, cómo perciben a su entrenador, compañero o árbitros”, dice Sonia, que recalca que una de las metas es dejar “una huella” de lo que se hace durante toda la campaña: “Así se pueden cambiar cosas, se puede entender al deportista y ver su nivel colaborativo con el resto de sus compañeros. Recibimos información individual para ver el estado a lo largo de toda la temporada”.

Pero no solo estamos hablando de fútbol, ya que el FootZine es “adaptable” a cualquier deporte y “cualquier club” que busque una mejora educativa: “Ellos pueden construir su propia historia, su propio juego. Así pueden saber dónde están, cuál es el lugar al que quieren ir y demás. Es tener alto tangible dentro del aprendizaje y las emociones”.

Violencia y educación

Cuando se habla de educación y deporte, especialmente cuando se refiere al fútbol, los problemas de violencia siempre saltan al debate. Quizás de una manera injusta, pues no solo el fútbol se ve afectado por esta lacra pero, según la opinión de Sonia Castro, uno de los factores es la falta de recursos: “Al ser el deporte rey hay muchísimos niños y niñas, jóvenes y deportistas a los que no se les puede atender de la mejor manera posible. No quiere decir que en otros deportes no pasan este tipo de cosas, pero se centran más en saber y entender sus disciplinas. En el caso del fútbol, muchísimas veces, se basa en sacar jugadores y jugadoras por sacarlos sin darse cuenta en que hay cosas más importantes como el rendimiento y en la educación en valores”.

Ese desatención del deportista, suele traer resultados negativos: “No hay medios para atender a todo el deporte base. Porque no se apuesta por proyectos de valores, solo los clubes grandes, por lo que, sin duda, seguimos en las mismas. Creo que esa falta de recursos y comprensión afecta al fútbol, no podemos centrarnos en solo en el juego, porque llegarán muy pocos al profesionalismo, por lo que hay que educar a las personas por encima de al jugador o jugadora”.