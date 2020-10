Daniel Molina: “No basta una vida para conocer toda la buena música”

Tiene solo 21 años y a los 7 ya descubrió que su pasión era la música: “No tengo preferencias por un estilo o un periodo en concreto. Lo más hermoso, y también lo más difícil, de esta profesión es que, a medida que aprendes, y eso nunca dejas de hacerlo, vas descubriendo un montón de música. No hay vida suficiente para interpretar, ni para escuchar, toda la buena música que se ha compuesto”.

El joven clarinetista lagunero Daniel Molina Díaz actuará como solista el 18 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). La participación del músico tejinero en un concierto de la OFGC representa un paso muy importante en una carrera que apenas acaba de despuntar, pero que ya conlleva años de trabajo, de esfuerzo y, sobre todo, de perseverancia. “El papel de mi familia ha sido fundamental”, subraya Daniel Molina. “Cualquier músico sabe de lo que hablo -apostilla-, de los sacrificios que afrontan quienes están a tu lado para que puedas emprender la carrera con la que sueñas”.

FORMACIÓN Y PROYECCIÓN

Daniel Molina cursa en Madrid un máster de Enseñanzas Artísticas en Interpretación Solista de Clarinete, en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska. Para ello, fue uno de los jóvenes intérpretes seleccionados por la Fundación Mapfre Guanarteme a través de su programa de becas. “Allí, en el Katarina Gurska, también acabé mis estudios de Grado Superior en Interpretación Musical”, explica. “En el Conservatorio Superior de Música de Canarias realicé los dos primeros cursos, pero tras conocer a Cristo Barrios, clarinetista del Quantum Ensemble, grupo residente en el Auditorio de Tenerife, decidí hacer un traslado de expediente a Madrid, donde él es profesor. Este centro me ha dado la posibilidad de actuar en diversos festivales internacionales, así como en escenarios de prestigio como la Granja de San Ildefonso o el Museo del Romanticismo”.

Precisamente, la sede de la Fundación Mapfre Guanarteme en La Laguna albergará la cita musical más cercana de Daniel Molina. El 18 de noviembre (20.00 horas) protagonizará junto a la pianista Ana Belén Gutiérrez Salas el concierto Atmosphären, con obras de Carl Maria von Weber, Claude Debussy, Witold Lutoslawski y Pablo Díaz Sánchez. De este último autor, un joven violinista y compositor, hijo del pianista y también compositor tinerfeño Gustavo Díaz-Jerez, se estrenará la Sonata para clarinete y piano Op. 9b (2019), una adaptación de su obra de 2017 concebida originalmente para saxofón y piano. “Es una composición contemporánea que nos gusta mucho -explica Daniel Molina-, pues al utilizar técnicas extendidas, como frotar las cuerdas del piano con una moneda, o los rubatos y multifónicos con el clarinete, se crea un mundo sonoro muy interesante”.

Pese a la incertidumbre que se ha instalado con la pandemia del coronavirus COVID-19, y sus consecuencias en el mundo de la cultura, Daniel Molina no deja de sentirse alentado por una serie de logros que ha ido cosechando. Así, en septiembre superó las pruebas para obtener una plaza en la Orquesta Sinfónica del Centro Superior Katarina Gurska. “Un docente me dijo una vez que el mejor profesor que tendría nunca era yo mismo -apostilla-, pues siempre eres el más exigente con tu trabajo. Eso me lo ha enseñado la música, desde los siete años, cuando empecé con la percusión, y desde los ocho cuando comencé con el clarinete. A ser exigente, pero también constante y paciente, lo mismo que he aprendido y continúo aprendiendo de toda la gente con la que me encuentro, y de todo lo que voy descubriendo en el arte”.