El 35% de la población de Canarias está en pobreza y exclusión social según el informe “El Estado de la Pobreza” que muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE y de sus componentes, entre los años 2008 y 2019.

A nivel estatal la tasa de pobreza y exclusión social está en el 25,3%, es decir 2 de cada 8 personas, lo que suponen 11,8 millones de personas. A partir de 2014 a 2016 a comenzamos a tener un descenso de la tasa de pobreza y exclusión social, pero actualmente los niveles se han empeorado. Se incrementó las desigualdades sociales entre territorios, con una clara diferenciación entre las Comunidades Autónomas de la zona norte y de la sur. Hay siete comunidades muy por debajo de la media estatal y entre ellas está Canarias con el 35% de la población en pobreza y exclusión social.

Pese a mejorar un punto con respecto al año pasado, Canarias está a la cola de España solo superada a Andalucía y Extremadura. Como el año pasado, seguimos en la misma posición. La recuperación en Canarias es demasiado lenta, no muy rápida y no nos encontramos en una situación optima para afrontar la situación de crisis actual

Tras evaluar los 10 años de funcionamiento del objetivo de erradicar la pobreza y exclusión social en la Unión Europea, se puede decir que no hemos cumplido el objetivo. España ha fracasado, no ha conseguido bajar la pobreza a los niveles de 2008 pese a la mejora de los indicadores. Y la crisis económica y social del coronavirus hace presumir que probablemente volvamos a una curva de ascenso en las tasas de pobreza y exclusión social en todo el mundo, y Canarias de las regiones donde más efecto va a tener.

Numéricamente se puede decir que en Canarias 773.053 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, Dos de cada seis personas en las Islas, dato que se incrementa al señalar que el 28,5% (unos 628.282) más estaría en riesgo de entrar en pobreza al vivir con con menos de 641 €/mes. Asimismo, el 11,2% de la población en

Canarias está en riesgo de pobreza severa, 247.378 personas viven con menos de 500 €/mes. Por tanto, en Casi una tercera parte de la población en el Archipiélago estaba en situación de pobreza o de pobreza severa en 2019. Asimismo, el 3,9% de los canarios, 86.000 personas, tienen privación material severo de recursos.

Hay muchos factores que motivan estos desalentadores datos pero destaca la tasa de desempleo estructural y la baja intensidad de empleo en los hogares de las Islas, el 14,8% de la población en Canarias, 249.291 personas, están en dicha situación. Canarias es la segunda región por la cola, solo por delante de por Andalucía, con mayor intensidad desempleo en las familias, es decir cuántas personas de la unidad familiar están trabajando.

Por su parte, comprobando la Renta per cápita, observamos que Canarias es la cuarta por la cola a nivel nacional, con 9.486 euros de renta media por persona, 2.194 euros inferior a la media nacional, debido a tenemos uno de los salarios más bajos de España.

La tasa de desempleo aumentó al 21,55%, una cantidad de 225.900 personas desempleadas al cerrar el año 2019, sin contabilizar las que se encuentran actualmente en ERTE, una salvaguarda para sostener el proyecto de vida, y que habrá que ver su evolución en los próximos meses.

También aumentó el costo de la vida en Canarias en 2019, donde subió el IPC (Indice de precios al consumo) el 0,4% con especial incidencia en alimentos, perdiendo los salarios y pensiones poder de compra.

Por tanto, la vigencia de la estrategia de lucha pobreza 2020 en España, ha sido un rotundo fracaso, ni siquiera se aproximó a los indicadores que pretendía afrontar y en algunos indicadores es más grave. España se planteó como objetivo para 2020 que entre 1.400.000 y 1.500.000 personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Las cinco estrategias de protección y lucha contra la pobreza han sido insuficientes, incremento PIB, incremento empleo, mejora niveles educativos, que no ha generado una reducción de la pobreza y exclusión social, por lo que hay que buscar políticas redistributivas.

Se ha acentuado el perfil de las personas que se encuentran en pobreza y exclusión social en todo el mundo. No son en personas sin hogar y en la calles, sino la pobreza invisible dentro de los hogares. Cabe recordar que el 14% de los hogares son pobres pese a tener algún miembro trabajando, posiblemente en contratos precarios que no llegan al SMI, pensionistas con una mínima prestación, etc., personas que están en pobreza o extrema pobreza..

Canarias ha mejorado, pero no lo suficiente, en todos los indicativos que desarrollan la pobreza, siguiendo a la cola de España, y sorprende la engañosa mejora, incluso por debajo de la media nacional, en el de privación material severa. Dentro de este apartado, la realidad demuestra que en el Archipiélago hay muchas familias no se pueden permitirse tener una comida saludable cada dos días, no llega a asumir todos los gastos básicos del hogar (facturas de electricidad, agua, etc.) o abonar los préstamos o créditos, en los que estamos en una situación muy desfavorable.