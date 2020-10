El CD Marino debuta en una categoría esperpéntica

El CD Marino, de Quico de Diego, debuta este domingo, 12.00 horas, ante la histórica Balompédica Linense, en una Segunda División B que ha sufrido una profunda transformación por causa de la pandemia del coronavirus. La temporada pasada la Federación Española decidió que no hubieran descensos, por lo que la nueva Segunda B consta de 102 equipos, repartidos en cinco grupos. Cada uno de estos grupos se divide en dos subgrupos con lo que, al final, hay ocho subgrupos de 10 equipos y dos de once equipos. Tras el sorteo, el Marino quedó encuadrado en el subgrupo cuarto A con los siguientes equipos: Tamaraceite, Las Palmas B, Linense, San Fernando, Recreativo, Cádiz B, Sanluqueño, Algeciras y Marbella.

El ascenso del CD Marino, proclamado campeón del grupo canario de Tercera División por el Comité de Competición al disponer del mejor coeficiente de la categoría, tuvo un camino tortuoso: un play-off de ascenso en El Hierro donde el cuadro sureño cayó ante el Tamaraceite. Posteriormente hubo una repesca entre cuatro equipos que fueron campeones en sus grupos, y que debían luchar por una plaza a Segunda B. Entre estos equipos estaba el CD Marino que se desplazó a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) donde le tocó en suerte en la primera eliminatoria al Linares. Un partido y una repesca que nunca se jugó porque los test PCR de la Federación fallaron y diagnosticaron positivos en algunos componentes de la plantilla del Marino. Al día siguiente se hicieron nuevos test que salieron negativos. Unos días después, el Comité de Competición decidió que los cuatro equipos que iban a disputar la repesca ascendieran.

¿Cómo quedarán repartidos los 102 equipos al final del curso?: 4 ascensos a LaLiga Smartbank. 36 equipos a Primera RFEF (nueva denominación de la Segunda División B a partir de la temporada 2021-2002). Los 12 que no ascienden del play-off más los 14 que no pasan de la fase de ascenso al play-off más los 10 que se clasifican de la promoción a Primera RFEF. 36 equipos irán a parar a la Segunda RFEF: 22 que no suben de la promoción a Primera RFEF más los 14 que se salvan del descenso a Tercera RFEF.

Por último, 26 equipos descenderán a la Tercera RFEF.

DORSALES PLANTILLA CD MARINO 2020-2021

1 Kikvidze

2 Niki

3 Samuel

4 Arencibia

5 Saavedra

6 Samu Arbelo

7 Nami

8 Cristo Díaz

9 Manu Dimas

10 Al Moukhtar

11 Nadjib

13 Galván (ps)

15 Pablo Santana

16 Anaba

17 Fede Olivera

18 Faris

19 Ekangamene

21 Borja Llarena

22 Alemán

24 Moussa

25 Thioub