El Centro de Arte La Recova acondiciona una de sus salas como espacio escénico

La sala principal del Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife, hasta ahora sala de exposiciones, se ha transformado para acoger espectáculos de artes escénicas y música en pequeño formato, que incluirá teatro para público adulto y familiar, danza, música, monólogos y humor, complementando la programación del Teatro Guimerá. El nuevo espacio y la programación que se ha elaborado para los próximos meses fueron presentados este miércoles por alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la tercera teniente de alcalde y concejal de Cultura, Gladis de León. Asimismo estuvieron presentes varios de los artistas que actuarán próximamente: el cantautor Fran Baraja; la codirectora de la compañía Burka Teatro Aranza Coello y la directora de Bolina Teatro, María Mayoral.

El alcalde manifestó que la apertura de un espacio de estas características es siempre una buena noticia porque permite mantener viva la llama de la cultura en Santa Cruz, adaptándose a la nueva normalidad. Resaltó que el espacio escénico del Centro de Arte La Recova ofrecerá una programación variada y estable.

Para crear el nuevo espacio se ha instalado un escenario con estructura de aluminio, similar a los que se ubican al aire libre en las plazas. Sus dimensiones son 8 metros de largo por 6 de profundidad y 5 de altura. La estructura cuenta con focos led para iluminar con distintos colores las escenas de los actos. Asimismo cuenta con varios focos multidireccionales para dar sensación de mayor movilidad. La sala principal del Centro de Arte La Recova es tan amplia y alta que permite aplicar las medidas de seguridad requeridas, que incluyen la separación entre espectadores. Este nuevo espacio escénico tiene capacidad para 97 personas, que se podrán acomodar individualmente o en grupos de 3, 4 o 2 personas, siempre que sean convivientes.

La programación se ha elaborado con artistas, compañías y grupos canarios que pueden ofrecer representaciones de calidad, pero que no implican una complicada puesta en escena. Asimismo, se ha programado en detalle para evitar que coincidan con espectáculos en el Teatro Guimerá destinados a un mismo tipo de público, de forma que se ofrezca una oferta complementaria, nunca competitiva.

Las entradas se venden tanto en la taquilla del Teatro Guimerá (de martes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas; y los sábados y domingos, dos horas antes de empezar la representación) como a través de la página web www.teatroguimera.es, donde se visualiza un plano con la situación de las localidades. El público accederá y saldrá de la sala por la parte trasera del Centro de Arte La Recova, situada en la calle Marcos Redondo.

La programación hasta finales de diciembre está ya cerrada. Esta semana y durante el mes de noviembre y diciembre están previstos los siguientes espectáculos:

OCTUBRE

Viernes 30 de octubre, 20.30 horas: Monólogo Petit Lorena (humor)

Sábado 31, 12.00 y 18.00 horas. Coco (teatro musical, compañía Princess Animación))

NOVIEMBRE

Domingo, 1 de noviembre, 12.00 y 18.00 horas: El tesoro del fantasma (Bolina, teatro de títeres)

Sábado 7, 20.30 horas. Del bolero al son (música, Iván Cacú y su orquesta)

Viernes 13, 20.30 horas Danza. Compañía Natalia Medina

Sábado 14, 20.30 horas. Teatro adulto

Viernes 20, 20.30 horas. Benito Cabrera y Besay Pérez (música)

Sábado 21,18.00 horas, ‘Ratones de biblioteca’ (Teatro infantil, Bolina)

Viernes 27, 20.30 horas. Al vino, vino (Recital y cata de vino. Insularia)

Sábado 28, 18.00 horas. La isla viajera (Teatro infantil, Bolina)

Domingo 29, a las 12.00 horas. La isla viajera (Teatro infantil, Bolina)

DICIEMBRE

Viernes 4, 20.30 horas. Zaida in Three (música)

Sábado 5, 20.30 horas. Un mundo raro, un mundo chiquito (con Juan Carlos Tacoronte)

Domingo 6, 12.00 horas. Piratas ilustrados (teatro infantil, Reciclown)

Lunes 7, 20.30. Fran Baraja (música)

Viernes 11, 20.30 horas. Valiente (Burka Teatro)

Sábado 12, 18.00 horas. Alf, el muñeco de nieve (Teatro infantil)

Jueves 17, 20.30 horas. Teatro adulto

Viernes 18, 20.30 horas. The Vinyols (música)

Domingo 20, 18.00 horas. El rey carbón, (teatro, Habemus Teatro)

Sábado 26 al 30 de diciembre. Canarios dentro y fuera (danza)