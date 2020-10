El derbi con las dinámicas más opuestas hasta el momento

Un derbi es un derbi y no hay favorito. Solemos escuchar esta frase cada vez que llega un encuentro como el que el viernes, en el Santiago Martín (20.15 horas) protagonizarán Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria, pero la realidad es bastante más compleja.

Por primera vez, el duelo entre conjuntos canarios enfrentará al líder de la ACB (CB Canarias) con el colista (Gran Canaria) con muchos factores a tener en cuenta para explicar lo que ha sucedido para que se estén dando estos resultados.

Los resultados

Quizás la necesidad de volver a los puestos altos de la clasificación pase factura al Granca en forma de presión, o quizás que el Iberostar Tenerife tenga un líder tan claro (Vidorreta) juega a favor, pero lo cierto es que el del viernes será el derbi con dinámicas más dispares de la historia.

Suena a obviedad, pero que el Canarias comenzara ganando ha provocado una dinámica con la que todo ha sido más sencillo. Paradójicamente, en pretemporada los resultados no fueron los mejores, tampoco las sensaciones, pero cuando empezó lo importante no ha fallado.

La derrota en Supercopa ante el Real Madrid creó cierta desilusión, todo lo contrario que un Granca capaz de doblegar a clubes como Unicaja o el propio Iberostar. Las expectativas fueron tan grandes como luego la desilusión.

Lesión y unión

Pocos lo saben, pero cuando Dejan Todorovic se lesionó en pretemporada en el duelo contra el Estudiantes, aquello cayó como una losa en el vestuario. La lesión dejo tocado el ánimo de la plantilla, algo terrible (el duelo se suspendió) que demostró algo: la total unión del vestuario. Pese a ser un jugador nuevo en la Isla, la piña era tal que, tras unas horas duras, se conjuraron para, primero apoyar a Dejan y luego trabajar duro para que cada victoria fuera un homenaje. Es una buena muestra de un vestuario en el que, como todos, hay líderes, pero en el que la unión está por encima de todo.

Vidorreta, el jefe

Pocos no tienen claro que en el Canarias, en lo deportivo, mandan Vidorreta y Aniano Cabrera. Tras la renovación llevada a cabo hace dos veranos, en las que el entrenador tuvo un papel fundamental, el club demostró querer estar por encima de cualquier jugador, con una medida arriesgada.

La apuesta salió bien, pero la entidad, Vidorreta y Cabrera, asumieron riesgos, los resultados llegaron y, pese a que el rendimiento en la Copa del Rey y la Fase Final de la Liga Endesa pueda ser tener análisis negativos, no hay debate en acerca de la idoneidad o no del técnico.

Todo lo contrario sucede en Gran Canaria. Fisac llegó como lo que es, un gran técnico, contando con una gran plantilla, con el regreso de Wiley como uno de los fichajes estrellas del verano, pero, muy pronto, las dudas, públicas y evidentes, no han dejado de rodear a la entidad amarilla, que quiere estar en los puestos altos de la clasificación y ve, con lógica preocupación, que es colista.