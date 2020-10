Fran Ferrnández: “No hemos sido inferiores fuera de casa a nuestros rivales”

Fran Fernández, entrenador del CD Tenerife, repasó en rueda de prensa telemática previa al choque de mañana, 20.00 horas, ante el Sporting haciendo hincapié que las dos derrotas cosechadas ante Alcorcón y Mallorca fueron por deméritos propios, y no por la superioridad del rival.

“No hemos sido inferiores fuera de casa a nuestros rivales, pero aquí lo que valen son los puntos. Los partidos se nos escaparon por deméritos nuestros y eso depende de estar concentrados para no repetir esos errores. Vamos con esa ilusión. Tenemos dos partidos fuera de casa y vamos a intentar traernos todos los puntos que podamos. Queremos demostrar de lo que somos capaces y esta es una buena oportunidad para hacerlo”.

El técnico confirmó, que tras el choque ante el Sporting de Gijón, la expedición blanquiazul permanecerá en la Península donde prepararán el choque del próximo miércoles ante la Ponferradina.

“Hemos planificado los dos próximos partidos fuera de casa para poder quedarnos allí. Va a viajar toda la plantilla y haremos entrenamientos en la península. Es lo mejor para todo”.

Irán todos los componentes de la plantilla a excepción de Borja Lasso que se queda en la Isla. “Borja Lasso aún no está. Se quedará en la isla y seguirá con el proceso de readaptación. Hay que tener tranquilidad para ayudarle a marcar su camino. Tenemos que tener paciencia, afirmó el entrenador del CD Tenerife.

El almeriense ve con buenos ojos el cambio de fechas del choque ante la Ponferradina, que en principio estaba fijado para el martes, y que finalmente fue fijado para el próximo miércoles.

“El cambio al miércoles viene bien porque tenemos un día más de recuperación y además, nos quedamos en la Península. Pensamos solo en este domingo, vamos a sacar el mejor once posible. Toda la plantilla es fundamental”, recalcó.

Fernández se mostró satisfecho por ser la primera semana desde que entrena al Tenerife en la que puede contar con la plantilla al completo, lo que ayuda a adquirir automatismos y formar un bloque, aunque reconoce que mandan de los resultados. “Sumar entrenamientos con toda la plantilla es positivo dentro de la construcción de lo que queremos. Estamos en ese proceso, que llevará un tiempo. Ahora han venido jugadores nuevos y hemos tenido que cambiar cosas. El tiempo es limitado porque hay que conseguir puntos y vamos a intentar que la afición se sienta orgullosa de su equipo y que vea que vamos escalando y que el equipo va a dar siempre lo máximo que tenga. Hemos tenido posibilidades de sumar en todos los partidos, pero necesitamos un plus y estoy contento con lo que están dando”.

El Sporting ha empezado la liga como un cohete ganando los cuatro primeros partidos, aunque viene de perder el derbi asturiano ante el Real Oviedo. Fernández elogió al rival del CD Tenerife.

“Espero un Sporting muy fuerte. Se han mostrado solventes. Su mejor partido fue el último y lo perdió ante el eterno rival. Repite casi el mismo equipo de la temporada anterior. Tienen la ventaja de que llevan jugando casi con el mismo equipo durante la pretemporada”.

Por último, de cara al once inicial ante el Sporting, Fernández aseguró que no es muy amigo de las rotaciones cuando, a su entender, las cosas funcionan. “No me gusta hacer demasiadas modificaciones cuando las cosas funcionan, pero estamos abiertos a cambios. Probablemente haya alguna, ya que tendremos tres partidos en siete días”, concluyó.

David Gallego, entrenador del Sporting, elogia al CD Tenerife

El entrenador del Sporting, David Gallego, no descarta ni a Babin ni a Marc Valente, ambos lesionados, para el partido de mañana, 20.00 horas, ante el Tenerife, aunque el técnico catalán precisó que si no se recuperan también dispone de Pelayo Suárez y Zalaya para sustituirlos. El de Suria, en la rueda de prensa telemática previa al choque ante el CD Tenerife, no escatimó en elogios para el rival de mañana. “El CD Tenerife va a ser de los mejores de la liga porque es un equipo muy intenso, muy vertical y agresivo en las disputas”, concluyó