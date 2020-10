Kiko Rivera estalla contra Isabel Pantoja y cuenta toda la verdad sobre su depresión

Tras su polémica entrevista en ‘Sábado Deluxe’ en la que confesó que sufre una depresión, Kiko Rivera no ha recibido todo el apoyo que esperaba. Aunque han sido muchos los amigos y familiares que se ha interesado por cómo se encuentra el Dj, lo cierto es que su madre Isabel Pantoja aún no ha llamado a su hijo para mostrarle todo su apoyo.

Aunque la tonadillera sí que llamó a su hijo durante la entrevista confesando que desconocía su problema y que iba a viajar a Sevilla para encontrarse con él, era el propio Kiko el que reconocía unas horas después que no había recibido ninguna llamada de parte de su madre.

Cansado de esperar, Kiko ha decidido compartir con sus seguidores cómo se encuentra tras el ‘desprecio’ de su madre con una llamada al programa de ‘Sálvame’. “Yo no necesito más de lo que tengo, es verdad que he tenido más dinero que ahora, pero eso no quiere decir que sea más infeliz” empezaba explicando el marido de Irene Rosales.

Sobre los rumores de que quiere solicitar la herencia de su padre para solventar sus problemas económicos, Kiko aclara: “Si yo quisiera pedir la herencia de mi padre estoy en todo mi derecho como cualquier persona. Yo no le he pedido la herencia de mi padre a mi madre” y explica cuál fue la conversación con su madre al respecto “Yo lo que le dije es que para solucionar los problemas de dinero suyos, que son mayores de los míos, si la quería vender por mi parte no había ningún problema, que yo con tal de resolver mi problema tenía suficiente, que el resto se lo podía quedar ella para los suyos”.

Situado en el punto de mira por la depresión que ha confesado que está atravesando, Kiko explicó a qué se debe su tristeza de una forma muy dolorosa para su madre: “Mi tristeza viene porque la persona a la que más quiero, mi madre, no sabe diferenciar entre el personaje y mi madre. Yo lo que necesito es a mi madre, no a Isabel Pantoja. Yo necesito a mi madre y no está, porque el personaje de Isabel Pantoja siempre es más”.

Haciendo referencia a todas las informaciones que están surgiendo sobre su persona, Kiko cree que su madre puede estar detrás de todo ya que, según él, está actuando de una forma muy sucia: “Mi madre no lo está diciendo públicamente, sino que lo está haciendo peor, lo está haciendo a las espaldas y contando las cosas a su manera. Mi mujer y yo estamos sufriendo”. En medio de un mar de recriminaciones hacia su madre por la actitud que ha tomado desde que conoció su problema, Kiko ha sido muy rotundo al determinar: “Es mi madre y no tiene perdón de Dios”.