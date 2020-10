Las normas urbanísticas de hace 15 años vuelven a estar vigentes en Santa Cruz

Ya es oficial. Santa Cruz volvió ayer a 2005, al menos urbanísticamente hablando. La sentencia que anuló el Plan General de Ordenación de 2013, se publicó por fin en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), último paso necesario para que se hiciera efectiva. Con ello, de forma automática, entra en vigor la adaptación básica del Plan General de 1992 que se realizó en 2005. En la práctica, esto supone que habrá puntos de la ciudad en los que se darán cambios significativos, como, por ejemplo, en el número de alturas permitidas, tanto en sentido positivo como en el negativo. También habrá cambios sobre la implantación de supermercados, para los que la superficie máxima que podrán tener es de unos 750 metros cuadrados. Otra de las cuestiones que este nueva-vieja ordenación cambiará son los alojamientos de turismo vacacional, y es que, a diferencia del ya anulado PGO de 2013, permite el uso turístico en toda la ciudad. A esto se une la caída de todos los planes especiales, a excepción de los de los conjuntos históricos, con el problema que eso conlleva en La Teresitas, donde entra en vigor la ordenación de Perrault, la misma que un acuerdo plenario dejó en suspenso, y que, según el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, no tiene intención de retomar, sino de buscar la manera de hacer el paseo, iluminar y dotar de saneamiento a la playa.

Ayer, Tarife señalaba que “la anulación del PGO 2013 era una noticia que la ciudad esperaba desde julio del 2017, cuando se conoció la primera sentencia que anulaba el Plan”. Según el edil, la idea es “tener en vigor en el menor tiempo posible el nuevo Plan General que ahora mismo está en evaluación ambiental”. Asegura que “el Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados y va a a seguir trabajando”, así como que “todas las licencias concedidas hasta ahora son legales”.

Nuevas ordenanzas

Con el objeto de solventar los problemas que esta ordenación pueda acarrear, explica Tarife que “Santa Cruz va a tramitar instrucciones y ordenanzas para que la adaptación básica del 2005 sea más atractiva de cara a la inversión”. Cita como parte de esas iniciativas la nueva ordenanza de edificación o la de publicidad exterior. El concejal del PP insistió en que “lo más importante es ir avanzando en el nuevo Plan General, para que la ciudad tenga, por fin, un instrumento que no sea utilizado políticamente, como se hizo con el PGO 2013, el cual quedó a punto de aprobarse por parte de la COTMAC en 2011 pero que no llegó a serlo en ese momento, por causas que se desconocen”. Apuntó directamente al PSOE como responsable de esta situación, y añadió que “vamos a seguir velando por el interés general no solo con este nuevo Plan General, sino con el nuevo catálogo de ordenación urbana, y el resto de planes de conjuntos históricos”.

Desde el PSOE, José Ángel Martín recordó que los desastres del PGO de 2013 vienen de la etapa de gobiernos de CC y del malestar de algún empresario descontento con la calificación de su parcela. “El PSOE se encontró con un documento en aprobación definitiva, donde no se puede introducir ningún cambio. Solventamos los problemas de legalidad y ganamos, hasta esta sentencia, todos los recursos que se presentaron”, concluyó Martín.