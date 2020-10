Periplo 2020 vuela sin motor con más libros y aventuras

El Festival Internacional de Viajes y Aventuras, Periplo 2020, del Puerto de la Cruz continúa su andadura con las presentaciones de libros y charlas en la Carpa Periplo ubicada en El Penitente, que además el público puede seguir a través del streaming de la página de Facebook del festival. Igualmente, para acudir a la cita, es necesario reservar asistencia en la plataforma online de eventos tickety.es.

Este jueves, Pascal Buniet, escritor francés radicado desde finales de los años 70 en el sur de Tenerife, inauguró las jornadas presentando su último libro, publicado este año, La muerte sabía a chocolate, obra ganadora del IX Premio Wilkie Collins de Novela Negra. Buniet, que escribe en español “porque en los libros no se notan los acentos”, contó que en una ocasión, corriendo por la costa del sur de la Isla, se quedó “muy impresionado” después de encontrarse con los restos de la llegada de una patera. “Me pregunté cómo es llegar de noche a una costa que no conoces, en medio de las rocas; ahí empecé a escribir”, recordó el autor.mAntes de terminar su charla con el periodista Eduardo García Rojas, Buniet adelantó que actualmente está trabajando en una historia “que también ocurre en Tenerife, sobre la desaparición de una adolescente”.

Posteriormente, le tocó el turno a la deportista, experta en expediciones y carreras aéreas, Mercè Martí, quien en la charla El vuelo infinito conversó con el periodista Nicolás Castellano, entre otras cosas, sobre su proeza de dar la vuelta al mundo en avioneta, “33.500 kilómetros en 92 horas, 27 minutos”, detalló la aventurera, que salpicó su intervención con el relato de fascinantes anécdotas y aventuras, como sus vuelos “a 10 metros de altura” o “esquivando ballenas”. Según rememoró esta apasionada de la aviación, aunque “iba para para profesora de Educación Física”, con 17 años comenzó a pilotar porque “era inquieta y ya de pequeña quería ver el mundo, explorarlo, tenía curiosidad”.

La noche la cerró el escritor y periodista Suso Mourelo, quien acompañado de la articulista, editora y gestora cultural Pilar Rubio presentó Viaje interior por la cultura japonesa. La vida de Suso Mourelo no puede entenderse sin el viaje. En 1999 emprendió un largo periplo por China, con motivo de un relato que estaba preparando para el periódico “sobre migrantes, nómadas o extranjeros”, que, explica, “se hizo muy largo y no lo publiqué, pero empecé a investigar cosas sobre China, porque a finales de los 90 no había muchas publicaciones en España sobre China, aunque ahora es el gran gigante”.

A raíz de aquello contó Mourelo que se volvió “viajero”. Ha vivido en Compostela, Londres, Indianápolis, Basilea, Madrid e Hiroshima, y pronto tiene previsto marcharse a Tokio, pues le fascinan Japón “y su literatura”. En este sentido, señaló que cuando viajó a Japón quería hablar con mujeres, porque “la mayoría de la literatura que llevaba en la cabeza era masculina y quería encontrarme con la realidad femenina”, un descubrimiento que le supuso “un gran contraste”.

Tal y como ha venido sucediendo en todos los actos celebrados por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, las actividades se están realizando en cumplimiento de las medidas de seguridad, los accesos y salidas a los actos se efectúan de manera escalonada, los participantes tienen la obligatoriedad de llevar mascarillas y se mantiene la distancia entre asientos.

ANDANDO CUENTOS

Este viernes, además de los encuentros con los autores Nagore Suárez, Javier Gómez-Navarro y Martín Caparrós, se hará entrega de los Premios Periplo 2020. Asimismo, está prevista la inauguración de otra nueva actividad en el Festival Periplo, las rutas interactivas Andando Cuentos, que proponen un recorrido por calles y rincones emblemáticos del Puerto de la Cruz disfrutando de relatos y personajes originales e inesperados.

Tomando como punto de partida las pistas que se darán inicialmente en las redes sociales del festival, habrá que ir descubriendo las figuras de Madre Naturaleza, Yaiza la Sirena o Los Tres Baifitos, que son los protagonistas de las historias. Una vez localizados, se podrá acceder mediante código QR a la narración de los cuentos a cargo de Silvia Torrents, así como a otros contenidos audiovisuales. Andando Cuentos es un proyecto de Petícomitè con el desarrollo de personajes de Cuatro Bichos, que tiene previsto ampliar este catálogo en lo que resta de año con nuevos recorridos y personajes.