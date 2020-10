Presidenta de Tercera Edad en Acción: “Queremos que se cree un ministerio dedicado a las personas mayores”

Tercera Edad en Acción es un nuevo partido que llega dispuesto a rejuvenecer los viejos discursos con ideas frescas. Para evitar males mayores, planea jubilar a los maquilladores de la política.

-¿Por qué se creó este partido?

“Pues, se creó ante el hartazgo, el cansancio, de las personas mayores. Ven que no se cumplen sus expectativas. En las elecciones, los partidos les prometen mucho; pero, a la hora de la verdad, no se preocupan de ellos. No se sienten protegidas cara al futuro, con miras al resto de su vida después de tantos años trabajados, al pie del cañón de sus familias y profesiones. Bueno, este es el motivo. La defensa de la tercera edad por nosotros mismos”.

-¿Cualquiera puede solicitar el carné de militante?

“Sí, la edad no es un impedimento. Para nuestra sorpresa, empezaron a afiliarse jóvenes. Parece que está cambiando un poquito la cosa. ¡Ojalá! También, los mayores de 50. Este colectivo ha estado igualmente desprotegido, huérfano. Son despedidos y no encuentran un trabajo acorde con el que tenían anteriormente. Se desaprovecha su experiencia, su saber hacer”.

-¿Hay una rama juvenil?

“La nuestra se llama 50 Plus”.

-¿Cómo está la afiliación?

“El número crece constantemente. Cada día son muchos los que se afilian a lo largo y ancho de España. Tenemos representantes en casi todas las provincias”.

-¿Han participado ya en algún proceso electoral?

“Tercera Edad en Acción es de mayo de 2018. Hizo sus primeros pinitos en las municipales de 2019 y pretendemos presentarnos en las convocatorias electorales que haya en adelante”.

-¿De dónde proceden?

“A nuestros años, hemos votado a todo tipo de siglas. Somos personas descontentas, decepcionadas, con la deriva que ha tomado la política del país, la economía… Mayores que quieren defenderse a sí mismos. Estamos muy contentos de tener un partido nuestro. ¿Ideologías? De varias… Están obsoletas. Los que entramos en este partido dejamos las ideologías atrás e iniciamos una lucha por un país unido, con los ciudadanos en paz. Nos oponemos a esa ruptura social que nos enfrenta y divide. Diferenciamos entre los buenos y los malos gestores. Ni más ni menos. Las pensiones no tienen color. Pensamos que para un problema hay una solución o dos, de diferentes formas. Eso sí, somos moderados. No nos gustan los extremos. Vemos cómo se insultan en el Congreso, se falta al respeto… Nuestro partido aboga por la vuelta de los valores y los principios adaptados a la vida actual. No importa si expresamos opiniones distintas. Podemos sentarnos a hablar y partir de aquello que nos une”.

-¿Qué impresión le causó esta última moción de censura?

“Me produce pena todo. Si esta moción de censura no iba a salir, ¿por qué no están trabajando en un consenso ante la grave situación de España? Se ha echado de menos en esta pandemia un gran acuerdo. En lugar de compartir decisiones, se tiran los trastos a la cabeza. Dejemos de buscar culpables. ¿Nos hemos equivocado? ¡Venga, vamos! Arrimemos el hombro. Los españoles hacemos enormes esfuerzos para cumplir con el pago de impuestos y otras obligaciones ciudadanas. La vida es muy cara: se nos cobra hasta por respirar. Anhelamos que los políticos trabajen juntos. Preguntémonos cuál sería la reacción de un empresario que pone a dirigir el negocio a alguien que se dedica a pelearse en el consejo de administración y a enfrentar a los unos contra los otros. De idéntica manera habría que responder cuando el país va fatal”.

-Esta pandemia ha destapado muchas debilidades, ¿no?

“Esto es algo muy triste. La sanidad y las residencias han de estar preparadas, que no se repita la calamidad que hemos sufrido”.

-¿Qué ofrecen ustedes?

“Queremos que se cree el Ministerio de la Tercera Edad. Muchos no son necesarios. Este, sí. Proponemos sacar la pensión del IRPF, porque no es un rendimiento del trabajo; reclamamos una ley contra la violencia hacia las personas mayores y reivindicamos la cultura del ahorro”.

-¿Algo más?

“Hago un llamamiento especial a las señoras que criaron a sus hijos sin servicios sociales apenas y que tanto nos han enseñado. Su aportación al proyecto sería valiosísima. Las animamos a que nos aleccionen”.